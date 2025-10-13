Reportan enfrentamientos armados, quema de vehículos y bloqueos carreteros, en Chiapas

México
/ 13 octubre 2025
    Reportan enfrentamientos armados, quema de vehículos y bloqueos carreteros, en Chiapas

Los hechos violentos se registraron en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga

Durante la madrugada del 13 de octubre, elementos de seguridad pertenecientes a los tres niveles de Gobierno desplegaron un operativo en distintos puntos del estado de Chiapas, como parte de un esfuerzo por restaurar el orden ante recientes actos de violencia registrados en la región.

De acuerdo con información oficial, las acciones de seguridad se concentraron en los municipios de Jiquipilas, Cintalapa y Arriaga, donde se intensificó la vigilancia, particularmente en los tramos carreteros. La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó a través de sus redes sociales que se busca garantizar la seguridad de la ciudadanía que transita por dichas vías.

En plataformas digitales circularon múltiples imágenes y videos relacionados con los hechos. En uno de ellos se observa a un individuo lanzando objetos conocidos como ponchallantas, con la aparente intención de obstruir el paso vehicular. Otro clip muestra vehículos siendo consumidos por el fuego.

Según reportes del medio Fuerza Informativa Azteca, el primer bloqueo se registró sobre la carretera de cuota Ocozocoautla–Arriaga, a la altura del kilómetro 40, donde unidades fueron incendiadas. Un segundo incidente ocurrió en la vía Ocozocoautla–Villaflores, cerca de la entrada al municipio, donde un camión fue atravesado en la carretera y posteriormente incendiado.

Aunque hasta ahora no se ha emitido una versión oficial, versiones no confirmadas señalan que estos hechos violentos podrían estar relacionados con la supuesta detención de un presunto integrante de un grupo criminal. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y brindar mayor seguridad en la región.

