Reportan liquidación del 95% en incendio de Simeprode en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Una liquidación del 95 % y un control del 100% reportó Protección Civil del estado del incendio registrado en el Sistema Integral de Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode), en Nuevo León.

El siniestro inició durante la madrugada de este miércoles en la planta ubicada en el municipio de Salinas Victoria.

Desde temprano, se informó que el fuego fue confinado y se trabajó de manera coordinada entre Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Salinas Victoria, Protección Civil de El Carmen, Bomberos HG, brigadistas de Simeprode y también acudieron elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Fuerza Civil.