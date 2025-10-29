Reportan liquidación del 95% en incendio de Simeprode en Nuevo León

México
/ 29 octubre 2025
    Reportan liquidación del 95% en incendio de Simeprode en Nuevo León
    Una liquidación del 95 % y un control del 100% reportó Protección Civil del estado del incendio registrado en el Sistema Integral de Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, en Nuevo León. FOTO: CORTESÍA

El siniestro inició durante la madrugada del miércoles en la planta ubicada en Salinas Victoria

MONTERREY, NL.- Una liquidación del 95 % y un control del 100% reportó Protección Civil del estado del incendio registrado en el Sistema Integral de Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode), en Nuevo León.

El siniestro inició durante la madrugada de este miércoles en la planta ubicada en el municipio de Salinas Victoria.

Desde temprano, se informó que el fuego fue confinado y se trabajó de manera coordinada entre Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Salinas Victoria, Protección Civil de El Carmen, Bomberos HG, brigadistas de Simeprode y también acudieron elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Fuerza Civil.

Se trabajó con tres bulldozers para el aislamiento del material mediante la apertura de brechas corta fuego y una máquina de bomberos, así como cuatro pipas de agua y maquinaria pesada.

PCNL indicó que se vieron afectadas 1.14 hectáreas.

Temas


Basurero
incendios

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Protección Civil

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

