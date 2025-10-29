Reportan liquidación del 95% en incendio de Simeprode en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El siniestro inició durante la madrugada del miércoles en la planta ubicada en Salinas Victoria
MONTERREY, NL.- Una liquidación del 95 % y un control del 100% reportó Protección Civil del estado del incendio registrado en el Sistema Integral de Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode), en Nuevo León.
El siniestro inició durante la madrugada de este miércoles en la planta ubicada en el municipio de Salinas Victoria.
TE PUEDE INTERESAR: Moviliza incendio en una empresa de adhesivos en Escobedo, Nuevo León
Desde temprano, se informó que el fuego fue confinado y se trabajó de manera coordinada entre Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Salinas Victoria, Protección Civil de El Carmen, Bomberos HG, brigadistas de Simeprode y también acudieron elementos de la Guardia Nacional, Sedena y Fuerza Civil.
TE PUEDE INTERESAR: Moviliza a cuerpos de auxilio incendio en planta de Simeprode, en Nuevo León
Se trabajó con tres bulldozers para el aislamiento del material mediante la apertura de brechas corta fuego y una máquina de bomberos, así como cuatro pipas de agua y maquinaria pesada.
PCNL indicó que se vieron afectadas 1.14 hectáreas.