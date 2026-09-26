Reportan medios más cuerpos en fosas que las autoridades en México

Un nuevo estudio universitario reveló que la prensa documentó más cuerpos en fosas clandestinas que los registros de las fiscalías en México. Entre 2006 y 2024, los medios contabilizaron 8 mil 341 cuerpos, mientras que las autoridades reportaron 5 mil 718, lo que deja una diferencia de 2 mil 623 cuerpos más reportados por los periódicos y portales de noticias.

Por el contrario, las fiscalías registraron un 46% más de fosas clandestinas que los medios de comunicación. Las autoridades contabilizaron 5 mil 152 fosas, mientras que el monitoreo periodístico ubicó 3 mil 516 de estos puntos.

¿A QUÉ SE DEBE LA DIFERENCIA DE NÚMEROS?

La falta de un registro unificado es la causa principal de estas variaciones en las estadísticas. El informe “Trazar la ausencia, caminar la esperanza”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señala que el país carece de un sistema unificado y actualizado para registrar las fosas y dar seguimiento a los restos encontrados.

Las fallas institucionales dificultan conocer la dimensión real del problema en el país. Las investigadoras Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno explicaron que los datos deben analizarse junto con las deficiencias del gobierno para buscar, documentar e identificar mejor a las personas desaparecidas.

ESTADOS CON MÁS HALLAZGOS DE FOSAS Y CUERPOS

Jalisco encabeza la lista de los estados con mayor número de cuerpos exhumados en el periodo analizado. La entidad se ubica en el primer lugar nacional, seguida por Guerrero, Sonora, Guanajuato y Michoacán.

Guerrero y Veracruz destacan entre las zonas con mayor concentración de fosas clandestinas. Junto con Sonora, Guanajuato y Jalisco, estas entidades concentran la mayor cantidad de entierros ilegales detectados.

Los medios registraron más fosas que los gobiernos locales en estados específicos. En entidades como Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco, el monitoreo periodístico identificó más sitios de hallazgo que las respuestas oficiales que entregaron las fiscalías estatales.