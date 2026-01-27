Reportan primera muerte por sarampión del 2026 en México; existen 987 casos activos

El aumento de casos de sarampión en México encendió las alertas del sector salud luego de confirmarse la primera muerte por esta enfermedad viral en 2026. El deceso fue registrado en el estado de Michoacán, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud.

Con este fallecimiento, el número de muertes asociadas al sarampión asciende a 26 decesos a nivel nacional desde 2025, lo que refleja la persistencia del brote y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención. Las autoridades han señalado que el comportamiento del virus sigue siendo activo en varias regiones del país.

Durante el informe epidemiológico con corte al viernes 23 de enero, se destacó que el sarampión continúa afectando a miles de personas, principalmente en comunidades con esquemas de vacunación incompletos, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves.

CASOS ACTIVOS Y ESTADOS MÁS AFECTADOS

En lo que va de enero de 2026, se han notificado 987 casos activos de sarampión, mientras que el acumulado nacional alcanza 7 mil 417 contagios. El brote se mantiene activo en 32 regiones del país y afecta de manera directa a 265 municipios, concentrando la mayor parte de los casos.

Jalisco encabeza la lista de entidades con más contagios activos, al registrar 521 casos, seguido de Chiapas con 200 y Sinaloa con 65. Estas cifras reflejan una propagación sostenida del virus, especialmente en zonas urbanas y con alta movilidad poblacional.

En el periodo acumulado 2025-2026, los estados con más casos confirmados son:· Chihuahua 4500· Jalisco 1184· Chiapas 447· Michoacán 265· Guerrero 257· Sinaloa 155· Sonora 114· Ciudad de México 97· Coahuila 55· Estado de México 26

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN Y GRUPOS PRIORITARIOS

Ante el repunte de contagios, la Secretaría de Salud y el Gobierno de México intensificaron las campañas de vacunación contra el sarampión en distintas entidades. El objetivo es reforzar y completar los esquemas de inmunización para frenar la propagación del virus.

Los casos son monitoreados de manera permanente por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite un control más preciso de las estadísticas y la detección temprana de nuevos brotes. Esta vigilancia ha sido clave para identificar las zonas de mayor riesgo.

De acuerdo con la UNAM, las personas que deben priorizar la vacunación son aquellas de 20 a 39 años, especialmente quienes no cuentan con antecedentes de inmunización. En adultos mayores, la aplicación de dosis no es necesaria salvo que se encuentren en entornos de alto riesgo o padezcan enfermedades que comprometan su sistema inmune.

DATOS CURIOSOS

· El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo

· Un solo caso puede infectar hasta 18 personas

· La vacunación reduce más del 95% el riesgo de contagio

· México había eliminado el sarampión de forma endémica en años anteriores