Reportan primera muerte por sarampión del 2026 en México; existen 987 casos activos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 enero 2026
    Reportan primera muerte por sarampión del 2026 en México; existen 987 casos activos
    México registra la primera muerte por sarampión en 2026 y 987 casos activos. Estados más afectados, cifras oficiales y campañas de vacunación. VANGUARDIA/Gemini/IA

El sarampión en México mantiene en alerta a las autoridades sanitarias tras confirmarse la primera muerte en 2026, ocurrida en Michoacán

El aumento de casos de sarampión en México encendió las alertas del sector salud luego de confirmarse la primera muerte por esta enfermedad viral en 2026. El deceso fue registrado en el estado de Michoacán, de acuerdo con información oficial de la Secretaría de Salud.

Con este fallecimiento, el número de muertes asociadas al sarampión asciende a 26 decesos a nivel nacional desde 2025, lo que refleja la persistencia del brote y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención. Las autoridades han señalado que el comportamiento del virus sigue siendo activo en varias regiones del país.

TE PUEDE INTERESAR: Brote de sarampión en Jalisco: 50% rechaza vacuna en zonas de riesgo; 26 hospitalizados

Durante el informe epidemiológico con corte al viernes 23 de enero, se destacó que el sarampión continúa afectando a miles de personas, principalmente en comunidades con esquemas de vacunación incompletos, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves.

CASOS ACTIVOS Y ESTADOS MÁS AFECTADOS

En lo que va de enero de 2026, se han notificado 987 casos activos de sarampión, mientras que el acumulado nacional alcanza 7 mil 417 contagios. El brote se mantiene activo en 32 regiones del país y afecta de manera directa a 265 municipios, concentrando la mayor parte de los casos.

Jalisco encabeza la lista de entidades con más contagios activos, al registrar 521 casos, seguido de Chiapas con 200 y Sinaloa con 65. Estas cifras reflejan una propagación sostenida del virus, especialmente en zonas urbanas y con alta movilidad poblacional.

En el periodo acumulado 2025-2026, los estados con más casos confirmados son:· Chihuahua 4500· Jalisco 1184· Chiapas 447· Michoacán 265· Guerrero 257· Sinaloa 155· Sonora 114· Ciudad de México 97· Coahuila 55· Estado de México 26

CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN Y GRUPOS PRIORITARIOS

Ante el repunte de contagios, la Secretaría de Salud y el Gobierno de México intensificaron las campañas de vacunación contra el sarampión en distintas entidades. El objetivo es reforzar y completar los esquemas de inmunización para frenar la propagación del virus.

Los casos son monitoreados de manera permanente por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que permite un control más preciso de las estadísticas y la detección temprana de nuevos brotes. Esta vigilancia ha sido clave para identificar las zonas de mayor riesgo.

De acuerdo con la UNAM, las personas que deben priorizar la vacunación son aquellas de 20 a 39 años, especialmente quienes no cuentan con antecedentes de inmunización. En adultos mayores, la aplicación de dosis no es necesaria salvo que se encuentren en entornos de alto riesgo o padezcan enfermedades que comprometan su sistema inmune.

DATOS CURIOSOS

· El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo

· Un solo caso puede infectar hasta 18 personas

· La vacunación reduce más del 95% el riesgo de contagio

· México había eliminado el sarampión de forma endémica en años anteriores

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contagios
Muertes
Sarampión

Organizaciones


Secretaría de Salud

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

El sentimiento de los timados
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Regalo. Bad Bunny convierte al coquí puertorriqueño en el símbolo central de su nueva colaboración con la NFL.

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
Con el inicio del mes de febrero de 2026 se viene una nueva etapa de registro para algunos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar apoyo económico y otros beneficios a sectores de población específicos.

Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso
La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país.

Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
Cristiano Ronaldo llegaría a México en marzo y se alojaría en el Fairmont Mayakoba, uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya, como parte de la logística de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México