Brote de sarampión en Jalisco: 50% rechaza vacuna en zonas de riesgo; 26 hospitalizados

Noticias
/ 26 enero 2026
    Brote de sarampión en Jalisco: 50% rechaza vacuna en zonas de riesgo; 26 hospitalizados
    Las autoridades del estado estiman que si la campaña logra elevar la vacunación, los casos activos comenzarían a disminuir. /FOTO: ESPECIAL

La Secretaría de Salud del estado alertó que el rechazo a la vacunación complica el control del brote de sarampión, por lo que anunció una campaña para elevar la cobertura

GUADALAJARA, JAL.- Jalisco acumula mil 184 casos de sarampión desde el año pasado; de ese total, 521 se han registrado en lo que va de 2026 y 324 se mantienen activos, informó el secretario de Salud del estado, Héctor Raúl Pérez, quien advirtió que el rechazo a la vacunación en zonas de riesgo complica la contención del brote.

Como contexto inmediato, el funcionario señaló que aproximadamente 50% de las personas que se encuentran en áreas con riesgo de contagio se niega a recibir la vacuna, lo que, dijo, dificulta la estrategia sanitaria para cortar cadenas de transmisión.

El secretario expuso como ejemplo que el fin de semana pasado participó en un bloqueo vacunal de 25 manzanas alrededor del domicilio de una persona con sarampión en la colonia Constitución, en Zapopan, donde vecinos argumentaban ya estar vacunados, pero se negaban a mostrar sus cartillas.

De acuerdo con Pérez, en muchos casos el rechazo se origina en información sin sustento, fenómeno que, dijo, se observó también durante la pandemia de COVID-19, cuando circularon versiones sobre supuestos efectos de las vacunas ajenos a evidencia científica.

Ante este escenario, anunció que se implementará una campaña para llamar a la población a vacunarse, con el objetivo de contener el brote. “El sarampión puede ser mortal, tenemos que decirlo con esa claridad, el sarampión puede generar serias complicaciones e incluso secuelas como sordera y ceguera”, señaló.

En cuanto a reacciones y perspectiva sanitaria, las autoridades del estado estiman que si la campaña logra elevar la vacunación, los casos activos comenzarían a disminuir en un periodo de 15 a 22 días, al reducirse la exposición de personas susceptibles.

En el plano institucional, se informó que actualmente 26 personas están hospitalizadas a causa de la enfermedad, mientras se mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica y las intervenciones focalizadas en zonas con casos confirmados.

Como panorama general, el secretario recordó que una persona con el virus puede contagiar hasta 18 personas, y que, de sostenerse la respuesta sanitaria, el brote podría estar contenido en un par de meses, en función del avance de la vacunación y la reducción de nuevos contagios.

