Reportan que colegiaturas de universidades privadas subieron 5.8%; es el tercer año en que superan la inflación

Los servicios de estas instituciones se encarecen a mayor velocidad que las preparatorias, la enseñanza adicional y las carreras cortas, de acuerdo con la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las colegiaturas en universidades privadas subieron 5.8% durante julio y es el tercer año consecutivo en que superan la inflación nacional, indicador que el mes pasado tuvo una tasa de 3.1%.

Sin embargo, el alza de las universidades es menor a las guarderías, estancias infantiles, primarias y secundarias, mencionó el coordinador de Datos de México, ¿cómo vamos?, Axel Eduardo González Gómez.

”El comportamiento de las colegiaturas tiene cierta estacionalidad, suben en los cambios de ciclo escolar. Justo en julio, agosto y septiembre se ajustan los precios, algo que no se vio en la pandemia de COVID-19”, explicó.

”Durante el confinamiento, las colegiaturas se mantuvieron estancadas. Todavía en 2022 se veían muy estables los precios, pero pasado el impacto del COVID-19 se empezaron a observar incrementos anuales”, indicó.

”Vemos que las colegiaturas suben significativamente por encima de la inflación nacional en todos los niveles”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL.

REBASAN A LOS ÚTILES ESCOLARES

Incluso fueron superiores al alza de los artículos escolares, como libros y papelería, que en julio pasado se incrementaron 3.4%.

”Las colegiaturas suben prácticamente el doble que el material que se pide en las instituciones educativas”, señaló.

González Gómez afirmó que el aumento también depende de la ciudad en la que se encuentre la institución.

Al analizar las 55 ciudades que monitorea el Inegi, encontró que los mayores incrementos en todos los niveles educativos se dieron en Fresnillo, Zacatecas, y Tulancingo, Hidalgo.

En tanto, las menores alzas se registraron en Tijuana, Baja California, y Esperanza, Sonora.

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) indicó que el aumento de las colegiaturas tiene que ver con varios factores, como el mantenimiento de la infraestructura.

”Cada escuela debe considerar sus propias condiciones dependiendo de los programas y certificaciones complementarias que ofrecen, si utilizan plataformas de cobro, comunicación u otras”.

La ANEP agregó que el costo incluye la inflación, el pago de nómina del personal, así como ajustes de impuestos.