Reportan sismo de 6.1 cerca de Cuba: temblor se siente en Cancún y Yucatán

Un fuerte terremoto sacudió el lunes la costa occidental de Cuba; el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés) informó que el sismo tuvo una magnitud de 6.1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla. No se activó alerta de tsunami. El epicentro se localizó a unos 104 kilómetros de Mantua, en Pinar del Río, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, informó el USGS. “No se reportan, hasta el momento, daños materiales ni víctimas”, indicaron las autoridades.

SE SIENTE EN QUINTANA ROO Y YUCATÁN El sismo de magnitud 6.1 sacudió a Cancún, diversas regiones de Quintana Roo, y otras ciudades de la península de Yucatán; pese a que el movimiento fue a 104 kilómetros de las costas de Caribe mexicano, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor se registró a la 12:00:25 de la tarde (horario del centro de México).

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó a través de redes sociales que hasta el momento no se reportan afectaciones en el estado, sin embargo, se mantienen activos los protocolos de verificación y monitoreo como medida preventiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Asimismo, confirmó que las autoridades descartan cualquier riesgo de tsunami en las costas de la entidad federativa.

“Informamos que, de acuerdo con reportes preliminares, se registró un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en el occidente de Cuba, aproximadamente a 104 kilómetros de las costas de Quintana Roo”, detalló Lezama.

Este movimiento telúrico provocó sorpresa entre las y los habitantes de Cancún, quienes no dudaron en captar el fenómeno con sus celulares o dispositivos móviles y han acudido a redes sociales para compartir las imágenes que retratan cómo se vivió el momento.

En Yucatán también ocurrió lo mismo, el gobernador Joaquín Díaz Mena señaló que el movimiento se sintió en Chetumal, Tizimín y Mérida: “hemos activado protocolos de seguimiento y mantenemos comunicación con Protección Civil, autoridades municipales y dependencias correspondientes. Les pido mantenerse atentos a la información oficial. Hasta el momento no se reportan daños”, señaló en su cuenta de X.

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