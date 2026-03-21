Repunta la piratería en 53% en solo cuatro años

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México
/ 21 marzo 2026
    Repunta la piratería en 53% en solo cuatro años
    En los dos últimos años, las denuncias por piratería se han mantenido en niveles altos. Reforma

Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Nuevo León son las entidades que lideran en este tipo de casos

CDMX.- Los delitos federales vinculados con piratería y falsificación de marcas volvieron a crecer en México después de alcanzar su nivel más bajo en 2022.

De acuerdo con registros oficiales, las carpetas por Ley de la Propiedad Industrial pasaron de 907 casos en 2022 a mil 391 en 2024 y mil 389 en 2025, esto es, 53.1 por ciento más respecto a 2022, cifras que rompieron la tendencia descendente que se mantenía desde 2016, cuando se registraron 3 mil 032 denuncias derivado de reformas legales y operativos comerciales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/senado-avala-reforma-para-acelerar-patentes-blindar-marcas-y-frenar-pirateria-va-a-diputados-GJ19546066

El repunte coincide con un cambio de operación pues la venta dejó de concentrarse en puestos visibles y pasó a redes de distribución, bodegas, comercio electrónico y envíos por paquetería.

$!Autoridades detectan cargamentos completos de productos piratas que son almacenados en naves industriales.
Autoridades detectan cargamentos completos de productos piratas que son almacenados en naves industriales. Reforma

Las autoridades detectan ahora cargamentos completos almacenados en naves industriales y cadenas de abastecimiento que surten mercados y plataformas digitales en todo el País, dijeron fuentes de seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/impi-968-de-decomisos-por-pirateria-sigue-sin-procesarse-tras-14-meses-de-operativos-PK19203693

La incidencia se concentra en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Nuevo León, entidades con corredores carreteros, centros logísticos y mercados mayoristas donde se redistribuyen productos falsificados.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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