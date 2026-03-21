Repunta la piratería en 53% en solo cuatro años

CDMX.- Los delitos federales vinculados con piratería y falsificación de marcas volvieron a crecer en México después de alcanzar su nivel más bajo en 2022.

De acuerdo con registros oficiales, las carpetas por Ley de la Propiedad Industrial pasaron de 907 casos en 2022 a mil 391 en 2024 y mil 389 en 2025, esto es, 53.1 por ciento más respecto a 2022, cifras que rompieron la tendencia descendente que se mantenía desde 2016, cuando se registraron 3 mil 032 denuncias derivado de reformas legales y operativos comerciales.