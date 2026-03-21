Repunta la piratería en 53% en solo cuatro años
Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Nuevo León son las entidades que lideran en este tipo de casos
CDMX.- Los delitos federales vinculados con piratería y falsificación de marcas volvieron a crecer en México después de alcanzar su nivel más bajo en 2022.
De acuerdo con registros oficiales, las carpetas por Ley de la Propiedad Industrial pasaron de 907 casos en 2022 a mil 391 en 2024 y mil 389 en 2025, esto es, 53.1 por ciento más respecto a 2022, cifras que rompieron la tendencia descendente que se mantenía desde 2016, cuando se registraron 3 mil 032 denuncias derivado de reformas legales y operativos comerciales.
El repunte coincide con un cambio de operación pues la venta dejó de concentrarse en puestos visibles y pasó a redes de distribución, bodegas, comercio electrónico y envíos por paquetería.
Las autoridades detectan ahora cargamentos completos almacenados en naves industriales y cadenas de abastecimiento que surten mercados y plataformas digitales en todo el País, dijeron fuentes de seguridad.
La incidencia se concentra en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Nuevo León, entidades con corredores carreteros, centros logísticos y mercados mayoristas donde se redistribuyen productos falsificados.