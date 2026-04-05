Rescata Marina a dos turistas en playas de Oaxaca y BC

En sendos comunicados de prensa, la dependencia informó que en el primer caso el rescatado se metió al mar en las inmediaciones de la Playa Magueyito, en Santa Cruz, Huatulco, sin embargo, debido a las condiciones de mar de fondo tuvo dificultades para salir.

En dos acciones distintas, elementos de la Secretaría de Marina rescataron a dos turistas que tenían problemas para salir del mar en playas de Oaxaca y Baja California.

Ante el llamado de auxilio, indicó, personal naval activó el operativo de rescate, trasladándose al lugar de los hechos y desplegando nadadores de rescate en la zona.

“Se logró el rescate de un masculino de 22 años de edad, originario del estado de Puebla, quien fue auxiliado y se le proporcionaron primeros auxilios en el lugar. Asimismo, fue trasladado a la Capitanía de Puerto de Bahías de Huatulco, para su valoración médica en la clínica más cercana”, precisó.

En el segundo caso, personal del Sector Naval de San Felipe, en funciones de Guardia Costera, se percató que una persona tenía complicaciones para regresar a la zona de arena de la playa, por lo que de manera inmediata acudieron a su auxilio.

“(El) personal naval efectuó el rescate de una persona, quien fue trasladada a un área segura. Posteriormente, recibió atención médica por parte de personal de Sanidad Naval y Brigadas de rescate locales, siendo trasladada al Centro de Salud de esta localidad, donde fue reportada estable”, detalló.

La Secretaría de Marina hizo un llamado a la población en general y a los turistas que en esta temporada vacacional visitan la playas del País a extremar precauciones en presencia de mar de fondo, ya que este fenómeno ocasiona oleaje elevado, corrientes de retorno y condiciones adversas en el mar.

Además, pidió respetar en todo momento las indicaciones de los salvavidas, evitar introducirse al mar cuando se presente oleaje elevado o banderas de advertencia, no nadar en zonas no vigiladas, mantener especial vigilancia en menores de edad y atender los avisos emitidos por las autoridades marítimas y de Protección Civil.