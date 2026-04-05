Rescata Marina a dos turistas en playas de Oaxaca y BC

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 abril 2026
    Rescata Marina a dos turistas en playas de Oaxaca y BC
    La Marina informó que desplegó a nadadores de emergencia en el zona para ejecutar el rescate. CUARTOSCURO

Las condiciones de mar de fondo les impedían salir en las playas Magueyito, en Santa Cruz, Huatulco y San Felipe

En dos acciones distintas, elementos de la Secretaría de Marina rescataron a dos turistas que tenían problemas para salir del mar en playas de Oaxaca y Baja California.

En sendos comunicados de prensa, la dependencia informó que en el primer caso el rescatado se metió al mar en las inmediaciones de la Playa Magueyito, en Santa Cruz, Huatulco, sin embargo, debido a las condiciones de mar de fondo tuvo dificultades para salir.

https://vanguardia.com.mx/noticias/stps-reporta-45-mil-549-contratos-colectivos-vigentes-15-fue-rechazado-en-legitimacion-EH19785607

Ante el llamado de auxilio, indicó, personal naval activó el operativo de rescate, trasladándose al lugar de los hechos y desplegando nadadores de rescate en la zona.

“Se logró el rescate de un masculino de 22 años de edad, originario del estado de Puebla, quien fue auxiliado y se le proporcionaron primeros auxilios en el lugar. Asimismo, fue trasladado a la Capitanía de Puerto de Bahías de Huatulco, para su valoración médica en la clínica más cercana”, precisó.

En el segundo caso, personal del Sector Naval de San Felipe, en funciones de Guardia Costera, se percató que una persona tenía complicaciones para regresar a la zona de arena de la playa, por lo que de manera inmediata acudieron a su auxilio.

“(El) personal naval efectuó el rescate de una persona, quien fue trasladada a un área segura. Posteriormente, recibió atención médica por parte de personal de Sanidad Naval y Brigadas de rescate locales, siendo trasladada al Centro de Salud de esta localidad, donde fue reportada estable”, detalló.

La Secretaría de Marina hizo un llamado a la población en general y a los turistas que en esta temporada vacacional visitan la playas del País a extremar precauciones en presencia de mar de fondo, ya que este fenómeno ocasiona oleaje elevado, corrientes de retorno y condiciones adversas en el mar.

Además, pidió respetar en todo momento las indicaciones de los salvavidas, evitar introducirse al mar cuando se presente oleaje elevado o banderas de advertencia, no nadar en zonas no vigiladas, mantener especial vigilancia en menores de edad y atender los avisos emitidos por las autoridades marítimas y de Protección Civil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Turismo
RESCATES

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Señalan que lo ocurrido no fue un accidente, sino consecuencia de negligencia.

Exigen justicia por víctimas del Axe Ceremonia en anticoncierto
Salas de cine en Saltillo registraron llenos durante el periodo vacacional

Mario Galaxy y Proyecto Salvación llenan salas de cine en Saltillo; ven recuperación tras pandemia
El Gobierno de México elevó el estímulo fiscal al diésel a 81.2%, en medio de tensiones globales en el mercado petrolero. La medida busca contener el impacto del IEPS y estabilizar los precios al consumidor.

Aumentan subsidio al diésel hasta 81.2%, esto debes pagar por cada litro
Durante esta temporada de Semana Santa, marcada por el aumento de visitantes en destinos de playa, comenzó a circular información sobre la presencia de una peculiar criatura marina.

Dragón azul: El peligroso animal que asustó a turistas en playas durante Semana Santa... ¿Qué es?
El monto, el parentesco y el tipo de operación determinan si debes declarar o no.

SAT: cuánto dinero puedes transferir a un familiar sin pagar impuestos
La ciudad de San Antonio, Texas, nombró el 3 de abril como el “Día de Peso Pluma” y entregó la llave de la ciudad al cantante de corridos tumbados.

¡Es oficial! San Antonio celebra el Día de Peso Pluma y le entregan la llave de la ciudad al cantante
Gabriela Jáquez celebró con UCLA la conquista del título nacional de la NCAA, tras coronarse en una histórica final del basquetbol colegial femenil en Estados Unidos.

Gabriela Jáquez hace historia: primera mexicana campeona de la NCAA con UCLA
Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, muestra la Tierra, a la izquierda, desde la nave espacial Orion de la NASA mientras encendía sus motores rumbo a la Luna el jueves 2 de abril de 2026.

La misión Artemis II se ubica a casi a mitad de su camino de hacer historia en el regreso a la Luna