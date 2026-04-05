STPS reporta 45 mil 549 contratos colectivos vigentes; 1.5% fue rechazado en legitimación

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/ 5 abril 2026
    STPS reporta 45 mil 549 contratos colectivos vigentes; 1.5% fue rechazado en legitimación
    Los resultados confirman que el sistema no sólo garantiza la democracia sindical, sino que facilita la creación de nuevos acuerdos colectivos. ESPECIAL
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El Centro Federal de Conciliación advirtió que aún hay cerca de 100 mil centros de trabajo a la espera de representación sindical

CDMX.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que el nuevo modelo laboral en México ha fortalecido la confianza al promover acuerdos “auténticos, libres y representativos” entre trabajadores y empleadores.

En un comunicado, la dependencia informó que estos avances se suman a la legitimación de 30 mil 549 contratos colectivos del universo de 140 mil existentes antes de la reforma, lo que, afirmó, derivó en un total de 45 mil 549 Contratos Colectivos vigentes en la actualidad.

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El director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, señaló que los resultados confirman que el sistema no sólo garantiza la democracia sindical, sino que facilita la creación de nuevos acuerdos colectivos bajo reglas claras y transparentes.

Domínguez Marrufo indicó que únicamente 1.5% de los contratos legitimados fue rechazado por las y los trabajadores, al considerar que ese dato refleja un alto nivel de aprobación en procesos basados en el voto personal, libre, directo y secreto.

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El funcionario añadió que el modelo laboral busca asegurar la libertad sindical, al permitir que las personas trabajadoras decidan de manera voluntaria su afiliación, sin presiones ni represalias, en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo.

También advirtió que aún existen cerca de 100 mil contratos colectivos —equivalentes a centros de trabajo— en espera de contar con representación sindical, por lo que consideró necesario fortalecer estrategias para ampliar la cobertura y consolidar un entorno laboral con justicia, transparencia y rendición de cuentas.

Explicó que, si 99% de los Contratos Colectivos de Trabajo se dieron por terminados durante el proceso de legitimación, fue porque los sindicatos titulares “no se atrevieron” a ponerlos a consulta de sus afiliados, según lo expresado en el comunicado.

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