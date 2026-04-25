Rescatan a buzos en Yucatán; fueron abandonados en altamar

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México
/ 25 abril 2026
    Rescatan a buzos en Yucatán; fueron abandonados en altamar
    Los buzos fueron rescatados y trasladados a la Capitanía de Puerto de San Felipe, Yucatán. FOTO. Cuartoscuro Martín Zetina

Cerca de Dzilam de Bravo varias lanchas huyeron al detectar la presencia de los equipos de vigilancia y del barco de la Sea Shepherd Conservation Society

DZILAM DE BRAVO, Yuc.- Autoridades y organizaciones civiles rescataron a un par de buzos, que fueron abandonados en altamar por tripulantes de embarcaciones ilegales.

Los hechos ocurrieron cerca de Dzilam de Bravo, cuando varias lanchas huyeron al detectar la presencia de los equipos de vigilancia y del barco de la Sea Shepherd Conservation Society, que se sumó al recorrido.

Al verse descubiertos, los pescadores escaparon con las lanchas y abandonaron a sus buzos, quienes fueron rescatados y trasladados a la Capitanía de Puerto de San Felipe, Yucatán.

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Sin embargo, las autoridades no lograron dar alcance a las lanchas furtivas, ya que, como denunciaron en reunión realizada un día antes en Rio Lagartos, tenían motores de mayor potencia, de hasta 115 caballos de fuerza, lo que les permitió escapar con rapidez.

Implementan operativo de inspección y vigilancia marítima contra la pesca furtiva

Los buzos relataron al personal del Comité de Vigilancia, de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy) que los pescadores ilegales les indicaron que cuando observen la presencia de las autoridades naden hasta los manglares, para luego ser rescatados más tarde.

Hay que señalar que este hecho ocurrió un día después del arranque formal del operativo de inspección y vigilancia marítima contra la pesca furtiva en el oriente de Yucatán.

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Por su parte, los buzos quedaron a disposición de las autoridades municipales de San Felipe.

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