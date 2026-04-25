Rescatan a buzos en Yucatán; fueron abandonados en altamar

DZILAM DE BRAVO, Yuc.- Autoridades y organizaciones civiles rescataron a un par de buzos, que fueron abandonados en altamar por tripulantes de embarcaciones ilegales.

Los hechos ocurrieron cerca de Dzilam de Bravo, cuando varias lanchas huyeron al detectar la presencia de los equipos de vigilancia y del barco de la Sea Shepherd Conservation Society, que se sumó al recorrido.

Al verse descubiertos, los pescadores escaparon con las lanchas y abandonaron a sus buzos, quienes fueron rescatados y trasladados a la Capitanía de Puerto de San Felipe, Yucatán.