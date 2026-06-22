Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua
    Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso contra tres personas por secuestro de cinco extranjeros en Chihuahua; permanecerán en prisión preventiva.

La FGR vinculó a proceso a tres personas por secuestro de cinco extranjeros en Chihuahua; enfrentarán prisión preventiva en CERESOS tras investigación federal

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado en agravio de cinco personas extranjeras.

De acuerdo con la información oficial, el juez de control determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Estatal (CERESO) No. 2 y al CERESO Estatal No. 3 del estado de Chihuahua. Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-daniel-n-en-cdmx-tras-investigacion-internacional-por-pornografia-infantil-LC21454843
$!Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA DENUNCIÓ LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE CINCO PERSONAS

El caso se originó en junio de 2025, cuando el Cónsul de la Embajada de la República de la India en México envió un correo electrónico a autoridades mexicanas, en el que informó sobre la presunta privación de la libertad de cinco personas extranjeras. A partir de este aviso se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Como parte de las diligencias, en días recientes elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y la Guardia Nacional (GN) ejecutaron órdenes de cateo en cinco domicilios ubicados en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

$!Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-presuntos-integrantes-de-el-caballito-fgr-investiga-facturacion-falsa-por-12-mil-mdp-GK21181007

EXTRANJEROS FUERON LIBERADOS ANTES DEL CATEO

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron liberadas antes de la realización de dichos cateos.

Durante las acciones ministeriales, las autoridades localizaron a Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La FGR indicó que a las personas mencionadas en el procedimiento se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Vinculación A Proceso
Secuestros
Investigaciones

Localizaciones


Chihuahua

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Final feliz para la CNTE

Final feliz para la CNTE
El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones
Ariadna Montiel Reyes y Maru Campos intercambian señalamientos por seguridad y soberanía tras debate sobre posible intervención de EE. UU.

Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos tras mensaje sobre soberanía y posible intervención de Estados Unidos
Conoce la historia de Merlín, el pato mundialista que se volvió viral, la invitación de Sheinbaum a la Mañanera y el registro de su nombre.

¡Merlín en la Mañanera!... Sheinbaum recibe al ‘Pato Mundialista’ y a su familia
Del lunes 22 al sábado 27 de junio de 2026, se llevará a cabo una nueva etapa de atención.

Registro Pensión Bienestar: ¿Qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio?
Miles de usuarios reportaron fallas en X durante este lunes, con afectaciones en el acceso, la actualización del feed y otras funciones de la plataforma.

X registra fallas a nivel mundial; usuarios reportan problemas de acceso y funcionamiento
Cumplen Tom Hanks y Tim Allen 30 años de ser el alma ‘Toy Story’

Cumplen Tom Hanks y Tim Allen 30 años de ser el alma ‘Toy Story’
Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran a Francia y Argentina en una jornada clave para definir sus grupos en el Mundial 2026.

Francia y Argentina van por el golpe de gracia que pueda definir sus grupos en el Mundial 2026