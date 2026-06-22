$!Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro y secuestro agravado en agravio de cinco personas extranjeras. De acuerdo con la información oficial, el juez de control determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Estatal (CERESO) No. 2 y al CERESO Estatal No. 3 del estado de Chihuahua. Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE LA INDIA DENUNCIÓ LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE CINCO PERSONAS El caso se originó en junio de 2025, cuando el Cónsul de la Embajada de la República de la India en México envió un correo electrónico a autoridades mexicanas, en el que informó sobre la presunta privación de la libertad de cinco personas extranjeras. A partir de este aviso se iniciaron las investigaciones correspondientes. Como parte de las diligencias, en días recientes elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) y la Guardia Nacional (GN) ejecutaron órdenes de cateo en cinco domicilios ubicados en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

EXTRANJEROS FUERON LIBERADOS ANTES DEL CATEO De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron liberadas antes de la realización de dichos cateos. Durante las acciones ministeriales, las autoridades localizaron a Tomás “N”, Diana “N” y Jaqueline “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. La FGR indicó que a las personas mencionadas en el procedimiento se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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