Rescatan a trailero privado de su libertad y detienen a su presuntos captores, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Tres hombres y un menor de edad fueron detenidos por elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana que también lograron el rescate de un trailero que los sujetos mantenían privado de su libertad, en Salinas Victoria, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad del estado informó de los hechos que se registraron la mañana del jueves cuando elementos de la Policía Municipal y Fuerza Civil recibieron el reporte de un vehiculo sospechoso por la vía Camino a Santa Mónica.

Durante la búsqueda, el Chevrolet Camaro observaron un tractocamión estacionado en el acotamiento del cual descendieron cinco personas, una de ellas era sometida y tenía el rostro cubierto.

La situación alertó a los efectivos que se acercaron estratégicamente a los sospechosos.

A un costado del tráiler se encontraba un automóvil con las características el descrito por lo que abordaron a los sujetos.

Los sospechosos se identificaron como Jonathan “N” y Jesús “N”, de 26 años; Jorge “N”, de 36 que eran acompañados por un adolescente de 17 años

A los presuntos les decomisaron un arma corta, un inhibidor de señal, un cable de carga, entre otros indicios.

La presunta víctima aseguró que fue despojado del tractocamión y privado de su libertad.

Los oficiales detuvieron a los tres adultos y el menor fue trasladado a las instancias correspondientes para verificar su situación jurídica.