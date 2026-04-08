Rescatan con vida a minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa; Francisco Zapata estuvo 14 días bajo tierra

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México
/ 8 abril 2026
    Rescatan con vida a minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa; Francisco Zapata estuvo 14 días bajo tierra

El minero fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán; continúan labores para localizar al último minero en Santa Fe, Sinaloa

El Comando Unificado informó que a las 10:36 horas de este miércoles 8 de abril fue rescatado con éxito Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, quien permanecía atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo del trabajador ocurrió a las 13:50 horas del martes 7 de abril, después de 14 días de labores ininterrumpidas por parte de las brigadas de rescate que operan en el sitio.

El operativo fue encabezado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte del Comando Unificado instalado para atender la emergencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rescate-en-mina-santa-fe-buscan-extraer-con-vida-a-minero-atrapado-y-localizan-a-otro-sin-vida-FG19860656

MINERO FUE TRASLADADO EN HELICÓPTERO PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA

Tras su salida a la superficie, personal paramédico realizó la estabilización inmediata de Francisco Zapata Nájera, siguiendo los protocolos de atención establecidos para este tipo de incidentes. Previamente, el trabajador recibió una valoración médica al interior de la mina, como parte de las medidas de seguridad implementadas por las brigadas.

Posteriormente, el minero fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el Hospital General de Mazatlán, donde será atendido por especialistas para evaluar su estado de salud y continuar con su recuperación.

DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES PARTICIPAN EN EL RESCATE

El despliegue operativo cuenta con la participación de diversas instituciones federales y estatales. Entre ellas se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Comisión Federal de Electricidad.

También se integraron brigadas de rescate de Protección Civil provenientes del estado de Jalisco, además de autoridades del gobierno de Sinaloa, quienes han colaborado en las tareas técnicas y logísticas del rescate.

Las autoridades informaron que el equipo técnico y humano mantiene operaciones en el sitio con el objetivo de localizar al último trabajador que permanece sin ser ubicado.

CNPC MANTIENE COMUNICACIÓN PERMANENTE CON FAMILIARES DE MINEROS

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares de los mineros involucrados, con el propósito de brindar información oportuna sobre el avance de las maniobras.

Las autoridades señalaron que este contacto se mantiene como parte del protocolo de acompañamiento institucional durante el desarrollo de los trabajos de rescate.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/rescate-en-pasta-de-conchos-continuara-hasta-el-final-del-sexenio-claudia-sheinbaum-AI19331331

MOMENTO DEL RESCATE FUE DIFUNDIDO EN VIDEO

En la cuenta oficial de la Coordinación Nacional de Protección Civil en la red social X se difundió un video del momento en que Francisco Zapata Nájera es trasladado al exterior de la mina a bordo de un vehículo.

En las imágenes se observa que el trabajador es recibido por rescatistas que lo rodean entre aplausos y expresiones de apoyo, luego de concretarse su salida tras varios días de labores intensivas en la mina Santa Fe.

Las operaciones continúan en la mina con el objetivo de ubicar al último trabajador pendiente, mientras las autoridades mantienen el despliegue de personal y equipo especializado.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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