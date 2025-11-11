$!Resolverá SCJN caso de adeudo de Grupo Salinas por 33 mil 477 mdp

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este jueves, en definitiva, los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca para impugnar siete créditos fiscales cuyo monto original asciende a 33 mil 477 millones de pesos.

La Corte incluyó el viernes pasado en su lista de sesión todos los asuntos que tiene pendientes de Elektra y TV Azteca, incluidos amparos directos en revisión, recursos de reclamación de la Secretaría de Hacienda e impedimentos contra algunas ministras.

En todos los casos, los proyectos de sentencia son adversos a las empresas de Ricardo Salinas Pliego, pues declaran improcedentes sus recursos.

Es decir, serán desechados, ya que ni siquiera se estudian sus argumentos de fondo.

Lo anterior, porque dichos recursos no plantean temas novedosos o de interés excepcional sobre constitucionalidad de leyes fiscales, únicos sobre los cuales podría pronunciarse la Corte, pues la legalidad de las resoluciones del SAT ya fue confirmada por tribunales colegiados.

En un comunicado difundido el domingo, Grupo Salinas acusó que la Corte actuará por la “campaña sistemática” orquestada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, señaló a Ministros y Ministras electos por estar “doblegados a la presión política y sumisos a los intereses de sus verdaderos jefes en el Poder Ejecutivo”.