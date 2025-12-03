Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México

México
/ 3 diciembre 2025
    Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
    La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País. FOTO: CUARTOSCURO

La organización sostuvo que la aplicación gradual otorga certidumbre a las empresas y les permite conservar su competitividad

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la aplicación gradual de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales da certidumbre a las empresas y les permite conservar su competitividad.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dio a conocer el proyecto de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que se aplicaría de forma gradual a partir de 2027 a razón de dos horas de disminución por año.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030

“Este esquema progresivo permitirá que las empresas adapten sus procesos internos y preserven su competitividad, al tiempo que amplían el equilibrio entre trabajo y vida personal para millones de Trabajador”, dijo Coparmex en un comunicado.

El plan también contempla un régimen de tiempo extraordinario de hasta 12 horas semanales, sin que se excedan cuatro por día y en no más de cuatro días, en tanto los detalles restantes se van a definir en adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo.

“Esta ruta ordenada contribuirá a que la transición se realice con certidumbre jurídica y con respeto a la operación de las Mipymes, que representan la columna vertebral del empleo formal.

“Celebramos que la negociación se haya desarrollado mediante un diálogo serio, abierto y corresponsable. La disposición de todos los sectores permitió alcanzar acuerdos que fortalecen el ingreso, reconocen la capacidad de adaptación empresarial y consolidan la competitividad del País”, manifestó la Confederación.

APLAUDEN ALZA AL SALARIO

La Coparmex también reconoció el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que incrementa el salario mínimo general a 315 pesos diarios, con lo que se alcanza el 100 por ciento de la línea de bienestar familiar.

“Este incremento integra un Monto Independiente de Recuperación de pesos 17.01 y un componente inflacionario de 6.5 por ciento, lo que permite que el salario mínimo cubra el 100 por ciento de la línea de bienestar familiar, cuyo valor alcanzó en octubre de 2025 los 9 mil 519.82 mensuales, equivalentes a dos canastas alimentarias y no alimentarias”, detalló en un comunicado la Coparmex.

Por otro lado, la organización señaló que valora el aumento diferenciado para el salario mínimo en la zona fronteriza norte, de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

“Esta medida evita distorsiones en el mercado laboral. En esa región, el salario mínimo ya superaba la meta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar 2.5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria; con el nuevo ajuste, dicha referencia se rebasa en alrededor de 12 por ciento, lo que refleja un esfuerzo coordinado para fortalecer el ingreso”, advirtió la cúpula empresarial.

Temas


jornada laboral

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
El monto divulgado desecha una declaración de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien afirmó que el sueldo del funcionario era “menos de 100 mil pesos”.

Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde, revela salario real
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la jornada laboral de 40 horas será una realidad en México, aplicándose de forma gradual desde 2027 hasta 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.

¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030
Conoce el nuevo salario mínimo en México para 2026, los montos oficiales, porcentajes de incremento, reacciones del sector laboral y los beneficios para los trabajadores.

¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos al mes
Puerta Uno de AHMSA fue liberada para permitir la entrada del grupo inversionista.

AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate
La SEP aplicará horario invernal y adelantos de vacaciones en varios estados por bajas temperaturas. Conoce qué entidades tendrán ajustes y cuáles mantienen el calendario oficial.

SEP confirma cambios en el calendario escolar, horarios y vacaciones para estos estados por invierno