Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideró que la aplicación gradual de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales da certidumbre a las empresas y les permite conservar su competitividad.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dio a conocer el proyecto de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que se aplicaría de forma gradual a partir de 2027 a razón de dos horas de disminución por año.

“Este esquema progresivo permitirá que las empresas adapten sus procesos internos y preserven su competitividad, al tiempo que amplían el equilibrio entre trabajo y vida personal para millones de Trabajador”, dijo Coparmex en un comunicado.

El plan también contempla un régimen de tiempo extraordinario de hasta 12 horas semanales, sin que se excedan cuatro por día y en no más de cuatro días, en tanto los detalles restantes se van a definir en adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo.

“Esta ruta ordenada contribuirá a que la transición se realice con certidumbre jurídica y con respeto a la operación de las Mipymes, que representan la columna vertebral del empleo formal.

“Celebramos que la negociación se haya desarrollado mediante un diálogo serio, abierto y corresponsable. La disposición de todos los sectores permitió alcanzar acuerdos que fortalecen el ingreso, reconocen la capacidad de adaptación empresarial y consolidan la competitividad del País”, manifestó la Confederación.

APLAUDEN ALZA AL SALARIO

La Coparmex también reconoció el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que incrementa el salario mínimo general a 315 pesos diarios, con lo que se alcanza el 100 por ciento de la línea de bienestar familiar.

“Este incremento integra un Monto Independiente de Recuperación de pesos 17.01 y un componente inflacionario de 6.5 por ciento, lo que permite que el salario mínimo cubra el 100 por ciento de la línea de bienestar familiar, cuyo valor alcanzó en octubre de 2025 los 9 mil 519.82 mensuales, equivalentes a dos canastas alimentarias y no alimentarias”, detalló en un comunicado la Coparmex.

Por otro lado, la organización señaló que valora el aumento diferenciado para el salario mínimo en la zona fronteriza norte, de 419.88 a 440.87 pesos diarios.

“Esta medida evita distorsiones en el mercado laboral. En esa región, el salario mínimo ya superaba la meta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar 2.5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria; con el nuevo ajuste, dicha referencia se rebasa en alrededor de 12 por ciento, lo que refleja un esfuerzo coordinado para fortalecer el ingreso”, advirtió la cúpula empresarial.