Mayoría en el Senado cierra filas con Sheinbaum y respalda ‘Plan B’ electoral tras avances en Segob

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/ 14 marzo 2026
    Mayoría en el Senado cierra filas con Sheinbaum y respalda ‘Plan B’ electoral tras avances en Segob
    El posicionamiento se difundió horas después de que se informara sobre avances en los encuentros entre los tres partidos en Gobernación. ESPECIAL

Afirmaron que la propuesta busca recortar ‘privilegios’ y costos del sistema político, con recursos para obras

CDMX.- Senadores de Morena y de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) difundieron este sábado un comunicado conjunto para respaldar el llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia electoral, luego de que se reportaran avances en los diálogos entre los tres partidos en la Secretaría de Gobernación.

El documento, fechado el 13 de marzo, expresó un apoyo “total e incondicional” a la propuesta y señaló que, de acuerdo con los firmantes, el objetivo del nuevo proyecto de reforma constitucional es terminar con “privilegios” que, afirmaron, han encarecido el sistema político, para destinar esos recursos al bienestar mediante programas sociales.

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En el pronunciamiento, los legisladores sostuvieron que el planteamiento se enmarca en principios que atribuyeron al actual gobierno, como la austeridad republicana y la idea de que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, además de un enfoque de participación ciudadana.

Como parte de los argumentos, indicaron que por décadas han existido costos elevados en los aparatos gubernamentales federal, estatal y municipal, y plantearon que la democracia, a su juicio, no se fortalece con “estructuras costosas” ni con privilegios, sino con instituciones eficientes.

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También afirmaron que la propuesta “no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados” y que los ahorros, según su postura, permanecerían en las entidades federativas para destinarse a obra pública, infraestructura y proyectos.

De acuerdo con el comunicado, el “Plan B” también busca fortalecer la participación directa de la ciudadanía mediante la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular a temas electorales.

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El posicionamiento se difundió horas después de que se informara sobre avances en los encuentros entre los tres partidos en Gobernación para respaldar la iniciativa, en un contexto de negociaciones internas sobre el contenido del proyecto.

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