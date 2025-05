‘Respeto a las víctimas’... Sheinbaum pide respeto por Valeria Márquez tras su asesinato en Jalisco y condena difusión del video

“El llamado es siempre a un respeto a las víctimas y lo que corresponde a la autoridad para hacer una investigación y hacer las detenciones correspondientes”, expresó la mandataria.

LA PRESIDENTA DETALLA AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN

Durante la conferencia, Sheinbaum aseguró que el gabinete de seguridad nacional está colaborando de manera estrecha con la Fiscalía del Estado de Jalisco para esclarecer los hechos. Subrayó que se trabaja intensamente para encontrar tanto a los responsables materiales del asesinato como el posible móvil detrás del ataque.

“Es una situación lamentable y ya se está actuando. Hay coordinación con las autoridades del estado para avanzar en la investigación”, añadió la presidenta.

La Fiscalía de Jalisco, por su parte, desmintió versiones periodísticas que señalaban a presuntos responsables específicos. En un comunicado, indicó que hasta el momento no hay señalamientos directos y que los indicios —como publicaciones, videos y declaraciones ministeriales— están siendo analizados rigurosamente.

UN CRIMEN QUE CONMOCIONÓ A TODO UN PAÍS

El asesinato de Valeria Márquez no solo sacudió a sus seguidores, sino que desató un debate nacional sobre la violencia de género y la inseguridad que enfrentan miles de mujeres en México. La joven de 23 años fue asesinada en tiempo real, mientras transmitía desde su negocio, hecho que quedó grabado y viralizado en cuestión de minutos.

La rápida difusión del video en redes sociales generó una doble revictimización: primero al mostrar la violencia directa contra Valeria y luego al convertir su asesinato en contenido compartido sin filtro ni respeto por su memoria.

DATOS CURIOSOS Y ALARMANTES DEL CASO

• Valeria Márquez era originaria de Jalisco y había logrado un seguimiento considerable en redes sociales por sus contenidos de belleza y estilo de vida.

• El video del crimen se volvió viral en menos de una hora, con millones de visualizaciones, lo que obligó a plataformas como TikTok y X a comenzar su eliminación masiva.

• La transmisión en vivo desde su salón no solo fue el último video de Valeria, sino también una prueba clave para la investigación criminal.

• México es uno de los países con mayor incidencia de feminicidios en América Latina, y este caso reaviva el llamado urgente a la acción gubernamental.

LLAMADO A LA ÉTICA DIGITAL Y AL RESPETO POR LAS VÍCTIMAS

Sheinbaum enfatizó la importancia de no normalizar la difusión de contenidos violentos, especialmente aquellos que atentan contra la dignidad de las víctimas. “Compartir ese tipo de videos no ayuda a la justicia, solo amplifica el dolor de las familias”, dijo.

Diversos colectivos feministas, activistas y usuarios también han pedido que la memoria de Valeria sea honrada desde la exigencia de justicia, no desde el morbo.

¿QUÉ SIGUE PARA EL CASO?

La Fiscalía del Estado de Jalisco continúa con las investigaciones, mientras se espera que nuevos peritajes y análisis digitales ayuden a identificar a los responsables. La presidenta Sheinbaum aseguró que el gobierno federal dará seguimiento puntual al caso para evitar que quede en la impunidad.

Colectivos feministas ya han convocado a movilizaciones en Jalisco y Ciudad de México para exigir justicia por Valeria y por todas las mujeres víctimas de feminicidio en el país.

El caso de Valeria Márquez refleja el rostro más doloroso de la violencia de género en México y la urgente necesidad de tomar medidas efectivas para prevenirla. La reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum marca un mensaje importante desde el poder ejecutivo, pero la justicia no solo exige palabras: exige resultados. Mientras tanto, el país entero espera que el nombre de Valeria no sea olvidado y que su historia se convierta en un símbolo de lucha, no de impunidad.