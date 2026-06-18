Restaurantes, bares y cantinas pagan 25 mil pesos para transmitir el Mundial de Fútbol en CDMX

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    Restaurantes, bares y cantinas pagan 25 mil pesos para transmitir el Mundial de Fútbol en CDMX
    Si tiene más de 10 mesas, sube a 15 mil, pero si son más de 20 mesas, llega a los 25 mil pesos. EL UNIVERSAL

La transmisión de eventos deportivos se ha cobrado desde hace varios años, pero lo que desconcertó al sector fue que los partidos de señal abierta tampoco se pueden ver en los negocios sin cubrir los gastos por derechos de exclusividad

Los restaurantes, cantinas o bares de la Ciudad de México no pueden sólo prender la televisión y poner un partido del Mundial de Fútbol, deben pagar los derechos correspondientes, que llegan hasta los 25 mil pesos.

La transmisión de eventos deportivos se ha cobrado desde hace varios años, pero lo que desconcertó al sector fue que los partidos de señal abierta tampoco se pueden ver en los negocios sin cubrir los gastos por derechos de exclusividad, indicó Mireya Ruiz, vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

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EL UNIVERSAL consultó los precios de transmisión y paquetes para restaurantes con Sky, una de las empresas que posee la licencia mundialista.

El plan más básico para un comercio de cinco mesas tiene un costo de 5 mil pesos.

Si tiene más de 10 mesas, sube a 15 mil, pero si son más de 20 mesas, llega a los 25 mil pesos.

Es un pago único que no se puede diferir y abarca todos los partidos del Mundial, pero también se le suma una renta mensual mínima de 489 pesos como suscripción al servicio.

La vicepresidenta de la Canirac dijo desconocer qué parámetros se usaron para establecer las tarifas.

“El tema de esto es que estás utilizando estos derechos para comercializarlos dentro de los restaurantes”.

Ruiz explicó a este diario que desde la Canirac se han encargado de mantener informados a los agremiados sobre las implicaciones de este tema.

“Nos hemos limitado a recomendar que si tienes interés en pasar el Mundial [en tu negocio], hay que pagar los debidos derechos”.

Agregó que, según encuestas de su organismo, la justa mundialista está muy enfocada a cierto tipo de negocios como cantinas, bares o restaurantes, quienes la mayoría pagaron los derechos con anticipación.

“No vas a una cafetería a ver el partido”. ¿Quién sí paga y quién no? Para Carlos Villalobos, empresario de la Zona Rosa, ha sido una buena inversión para sus restaurantes pagar dicha licencia, ya que durante la última semana se han duplicado sus ventas, pero consideró que el precio de los derechos debería de ser menor para los pequeños empresarios como loncherías y taquerías.

En contraste, Arturo Burgos comentó que no sería una buena inversión pagar los derechos de transmisión para su negocio de chilaquiles y comida corrida en Tlatelolco.

“El día de la inauguración [del Mundial] vendimos menos que un día habitual, estuvimos trabajando a 50%”.

Ruiz refirió que han insistido a sus afiliados que la entidad correspondiente de verificar el cumplimiento de pago de licencias es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para que no los tomen por sorpresa.

Durante una capacitación sobre las visitas de inspección a hoteles, restaurantes y cafeterías en línea, Israel García, coordinador departamental de inteligencia y vínculo con autoridades federativas del IMPI, dijo que el instituto no da licencias ni cobra regalías, sólo realiza visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las leyes federales de Protección a la Propiedad Industrial y de Derechos de Autor.

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