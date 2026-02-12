Revela Gobierno de Sheinbaum que Coahuila es el estado en el que más concesiones mineras se han recuperado
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se habló del tema de las concesiones mineras que se han recuperado.
Por lo que primero habló sobre el tema Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, y comenzó mencionando que la presidenta les dio la instrucción desde el principio de su gobierno de revisar las concesiones mineras.
“Uno de los objetivos prioritarios ha sido recuperar concesiones que no tienen exploración, o que no han pagado los derechos, y que tienen fines solo especulativos. Y al día de hoy, lo que se ha recuperado a 889 mil hectáreas concesionadas, que son mil 200 concesiones”, expresó el funcionario.
Posteriormente habló Fernando Aboitiz, Titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en la Secretaría de Economía.
Apuntó que se ha estado haciendo el trabajo de recuperación que empezó desde la administración pasada y se ha continuado con esta política de evitar la especulación y el uso de los bienes nacionales de una manera indebida.
Añadió que en la presente administración se han recuperado mil 126 concesiones en 889 mil 512 hectáreas. Y del total de concesiones recuperadas, 713 se encontraban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.
“Es casi la extensión territorial del estado de Querétaro, para que nos demos una idea de lo que esto significa. Y también es importante decir que dentro de estas concesiones, se han recuperado 249 mil hectáreas en áreas Naturales Protegidas”, expresó.
Agregó que es política la Cuarta Transformación, cuidar que en las Áreas Naturales Protegidas no existan concesiones mineras y se ha estado haciendo este trabajo.
Aseguró que las razones por las cuales se han estado haciendo estas cancelaciones son por falta de derecho de pagos, la ley marca que si hay un retraso en el pago de derechos, es objeto de cancelación.
Y en las omisiones de Obras y Estadísticas que significan, que son los trabajos que deberían hacer los concesionarios o las empresas para demostrar que se están haciendo los trabajos de exploración, por lo que si no hay este tipo de informes, quiere decir que estos bienes están ociosos y solo sirven para la especulación.
“Adicional a esto, también ha habido un diálogo con la industria para que voluntariamente, en un acuerdo de partes, se devuelvan las concesiones; es un volumen menor del total, pero también ha habido disposición por parte de la industria”.
Posteriormente, mostró una gráfica en la que se pueden observar los estados de la república, donde están las concesiones canceladas, y Coahuila encabeza la lista con 149, que representa el 14% de las hectáreas recuperadas,seguida por Chihuahua con 134, y representa el 4%, luego Sonora con 120, representa el 16%, Zacatecas con 119, que es el 8%, Durango con 101, y es el 15%, y Jalisco con 70,y es el 8%.
Concluyó mencionando que el trabajo se ha hecho en toda la república, a excepción de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, que virtualmente son estados que no tienen minería, y en el caso de Yucatán es preponderantemente sal.