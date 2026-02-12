$!Revela Gobierno de Sheinbaum que Coahuila es el estado en el que más concesiones mineras se han recuperado

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se habló del tema de las concesiones mineras que se han recuperado. Por lo que primero habló sobre el tema Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, y comenzó mencionando que la presidenta les dio la instrucción desde el principio de su gobierno de revisar las concesiones mineras. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump vigilará con drones la frontera con México “Uno de los objetivos prioritarios ha sido recuperar concesiones que no tienen exploración, o que no han pagado los derechos, y que tienen fines solo especulativos. Y al día de hoy, lo que se ha recuperado a 889 mil hectáreas concesionadas, que son mil 200 concesiones”, expresó el funcionario. Posteriormente habló Fernando Aboitiz, Titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en la Secretaría de Economía. Apuntó que se ha estado haciendo el trabajo de recuperación que empezó desde la administración pasada y se ha continuado con esta política de evitar la especulación y el uso de los bienes nacionales de una manera indebida.

Añadió que en la presente administración se han recuperado mil 126 concesiones en 889 mil 512 hectáreas. Y del total de concesiones recuperadas, 713 se encontraban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas. “Es casi la extensión territorial del estado de Querétaro, para que nos demos una idea de lo que esto significa. Y también es importante decir que dentro de estas concesiones, se han recuperado 249 mil hectáreas en áreas Naturales Protegidas”, expresó. Agregó que es política la Cuarta Transformación, cuidar que en las Áreas Naturales Protegidas no existan concesiones mineras y se ha estado haciendo este trabajo.