Revela un reporte que fallas en la refinería Dos Bocas impactan a su producción

CIUDAD DE MÉXICO- En los últimos dos años, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ha registrado al menos 11 incidentes y paros técnicos, de los cuales 40 por ciento se han reportado este año, lo que ha afectado su producción. Esto es reflejo de que la planta sigue en pruebas y sin certificar, con un sobre costo de casi dos veces lo planeado y márgenes de refinación estrechos, cuya operación plena se podría dar hasta 2027, expresó el especialista en energía, Ramsés Pech, en un reporte.

”La obra prioritaria fue construida a marchas forzadas, con sobrecosto que pasó de 8 mil millones a 23 mil millones de dólares, con márgenes de refinación estrechos y una meta de autosuficiencia sin planeación”, expone el informe. ”La planta fue diseñada para funcionar con crudo Maya pesado con unidades de conversión insuficientes; el crudo llega con sal y agua fuera de norma, y las plantas siguen en prueba, sin certificar y con paros por incendios y fallas técnicas”. La planta, considerada la joya de la corona del Sistema Nacional de Refinación, ha registrado seis accidentes e incidentes, incluido el incendio que se reportó este lunes, que han dejado al menos ocho personas fallecidas. Dos accidentes se reportaron en 2024. Uno fue un incendio en un vehículo que deja dos muertos, mientras que el otro fue una fuga de gas toxico que provocó la muerte de un colaborador, señaló el experto. Los otros tres accidentes se dieron este año, agregó, el primero un incendio en marzo en la barda perimetral de la refinería que dejó cinco muertos y el segundo una fuga de gas e incendio en la bodega de coque sin víctimas. El tercero se suscitó este lunes en un incendio debido a una fuga en una bomba de carga de crudo.

La fuga ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro, por lo que se aplicaron de manera inmediata los procedimientos operativos de seguridad y contra incendios, dijo Pemex en un comunicado. En este incidente no se reportó situación de riesgo alguna para el personal, la comunidad ni el medio ambiente, señaló la empresa. En tanto, los cuatro paros que se han reportado en la refinería se dieron entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, debido a que se registró crudo fuera de norma, uno más en abril del año pasado por una falla de vapor en la planta de cogeneración y otro en agosto del mismo año debido a un corte de energía eléctrica.

Este año se registró una falla eléctrica que provocó un paro en la coquizadora y en la unidad catalítica, añade el reporte. La capacidad de procesamiento de la refinería es de 340 mil barriles diarios, que desde que empezó a operar no se ha logrado, y actualmente opera a 42.5 por ciento. En tanto, agrega, el coque que se produce se acumula más rápido de lo que se puede desalojar, y la torre coquizadora número tres tiene daños y opera solo con crudo pesado. La refinería representa un sobrecosto de 15 mil millones de dólares, pues se planeó que costaría 8 mil millones de dólares y actualmente se le han inyectado 23 mil millones, acumulando cuatro años de pruebas, señaló Pech. Por Mario López, Agencia Reforma.

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