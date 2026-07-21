Revela un reporte que fallas en la refinería Dos Bocas impactan a su producción

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Revela un reporte que fallas en la refinería Dos Bocas impactan a su producción
    La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco además de varias fallas técnicas también ha tenido paros técnicos. Reforma
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Análisis
Reportes
Refinerías

Localizaciones


Tabasco

Organizaciones


PEMEX

Esto es reflejo de que la planta sigue en pruebas y sin certificar, con un sobre costo de casi dos veces lo planeado y márgenes de refinación estrechos

CIUDAD DE MÉXICO- En los últimos dos años, la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ha registrado al menos 11 incidentes y paros técnicos, de los cuales 40 por ciento se han reportado este año, lo que ha afectado su producción.

Esto es reflejo de que la planta sigue en pruebas y sin certificar, con un sobre costo de casi dos veces lo planeado y márgenes de refinación estrechos, cuya operación plena se podría dar hasta 2027, expresó el especialista en energía, Ramsés Pech, en un reporte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-otro-incendio-en-la-refineria-olmeca-en-dos-bocas-tabasco-KL22296084

”La obra prioritaria fue construida a marchas forzadas, con sobrecosto que pasó de 8 mil millones a 23 mil millones de dólares, con márgenes de refinación estrechos y una meta de autosuficiencia sin planeación”, expone el informe.

”La planta fue diseñada para funcionar con crudo Maya pesado con unidades de conversión insuficientes; el crudo llega con sal y agua fuera de norma, y las plantas siguen en prueba, sin certificar y con paros por incendios y fallas técnicas”.

La planta, considerada la joya de la corona del Sistema Nacional de Refinación, ha registrado seis accidentes e incidentes, incluido el incendio que se reportó este lunes, que han dejado al menos ocho personas fallecidas.

Dos accidentes se reportaron en 2024. Uno fue un incendio en un vehículo que deja dos muertos, mientras que el otro fue una fuga de gas toxico que provocó la muerte de un colaborador, señaló el experto.

Los otros tres accidentes se dieron este año, agregó, el primero un incendio en marzo en la barda perimetral de la refinería que dejó cinco muertos y el segundo una fuga de gas e incendio en la bodega de coque sin víctimas.

El tercero se suscitó este lunes en un incendio debido a una fuga en una bomba de carga de crudo.

$!Refinería Olmeca Dos Bocas captadas desde el margen del Río Seco. El lunes se suscitó un incendio debido a una fuga en una bomba de carga de crudo.
Refinería Olmeca Dos Bocas captadas desde el margen del Río Seco. El lunes se suscitó un incendio debido a una fuga en una bomba de carga de crudo. Cuartoscuro/Isabel Mateos Hinojosa

La fuga ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro, por lo que se aplicaron de manera inmediata los procedimientos operativos de seguridad y contra incendios, dijo Pemex en un comunicado.

En este incidente no se reportó situación de riesgo alguna para el personal, la comunidad ni el medio ambiente, señaló la empresa.

En tanto, los cuatro paros que se han reportado en la refinería se dieron entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, debido a que se registró crudo fuera de norma, uno más en abril del año pasado por una falla de vapor en la planta de cogeneración y otro en agosto del mismo año debido a un corte de energía eléctrica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/opera-dos-bocas-a-un-42-de-se-capacidad-CC22136163

Este año se registró una falla eléctrica que provocó un paro en la coquizadora y en la unidad catalítica, añade el reporte.

La capacidad de procesamiento de la refinería es de 340 mil barriles diarios, que desde que empezó a operar no se ha logrado, y actualmente opera a 42.5 por ciento.

En tanto, agrega, el coque que se produce se acumula más rápido de lo que se puede desalojar, y la torre coquizadora número tres tiene daños y opera solo con crudo pesado.

La refinería representa un sobrecosto de 15 mil millones de dólares, pues se planeó que costaría 8 mil millones de dólares y actualmente se le han inyectado 23 mil millones, acumulando cuatro años de pruebas, señaló Pech.

Por Mario López, Agencia Reforma.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Análisis
Reportes
Refinerías

Localizaciones


Tabasco

Organizaciones


PEMEX

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar 2026... estas son las letras que recibirán su pago de 6 mil 400 pesos del 21 al 29 de julio
El número de solteros en Coahuila pasó de 533 mil personas en 2021 a 626 mil en 2025.

Aumentan en Coahuila solteros y parejas en unión libre... y los matrimonios siguen en caída libre
De todos los centros penitenciarios estatales, el de Saltillo es el que más recluidos alberga sin sentencia.

Coahuila: Espera sentencia más de la mitad de recluidos en centros penitenciarios
El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, fue detenido la semana pasada; lo investigan por huachicol.

Agentes aduanales, pieza clave en el tráfico de huachicol
Zendaya y Tom Holland enamoran a México y avivan rumores de su matrimonio en premier de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’

Zendaya y Tom Holland enamoran a México y avivan rumores de su matrimonio en premier de ‘Spider-Man: Un Nuevo Día’
La investigación por la muerte de Dafne Zapata sigue abierta; el certificado señala homicidio por asfixia por sumersión y la Fiscalía indaga el caso.

Caso Dafne Zapata: esto es lo que se sabe de la muerte de la adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas
El cuerpo fue encontrado en una habitación del Motel Nueva Castilla; la Fiscalía de Nuevo León investiga la causa de la muerte mediante la autopsia.

Creadores de contenido localizan cuerpo en el Motel Nueva Castilla, lugar donde encontraron a Debanhi Escobar
Dos exfuncionarios de seguridad de Nayarit permanecerán en prisión preventiva mientras la FGR investiga su presunta participación en desapariciones forzadas.

FGR vincula a ‘El Jimmy’ y “Paco Salazar’ por desaparición forzada de 56 víctimas en Nayarit