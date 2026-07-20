Reportan otro incendio en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco
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El siniestro se registró debido a una fuga en una bomba de carga de crudo, informó Pemex
CDMX.- La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, registró un incendio debido a una fuga en una bomba de carga de crudo, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).
La fuga ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro, dijo Pemex en un comunicado.
“Inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y personal contraincendios extinguió la flama.
“La refinería se encuentra en condiciones normales de operación, sin que exista ninguna situación de riesgo para el personal, la comunidad, ni el medio ambiente”, señaló la empresa.
No se registraron personas lesionadas, agregó.
REACTIVAN PROTOCOLOS DE ALERTA
No obstante, reportes locales informan que horas después se reactivaron los protocolos de alerta ante un nuevo siniestro.
Pemex reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y de la población.