Reportan otro incendio en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco

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    Reportan otro incendio en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco
    La fuga ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro, dijo Pemex en un comunicado. Cuartoscuro

El siniestro se registró debido a una fuga en una bomba de carga de crudo, informó Pemex

CDMX.- La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, registró un incendio debido a una fuga en una bomba de carga de crudo, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

La fuga ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro, dijo Pemex en un comunicado.

“Inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y personal contraincendios extinguió la flama.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-nayarit-a-m4-presunto-operador-del-cjng-tras-siete-cateos-coordinados-DL22292010

“La refinería se encuentra en condiciones normales de operación, sin que exista ninguna situación de riesgo para el personal, la comunidad, ni el medio ambiente”, señaló la empresa.

No se registraron personas lesionadas, agregó.

REACTIVAN PROTOCOLOS DE ALERTA

No obstante, reportes locales informan que horas después se reactivaron los protocolos de alerta ante un nuevo siniestro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tienen-muchisimas-pruebas-no-es-menor-sheinbaum-sobre-caso-de-huachicol-de-ernesto-ruffo-appel-JL22291877

Pemex reiteró su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y de la población.

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