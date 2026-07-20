Reportan otro incendio en la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco

CDMX.- La refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, registró un incendio debido a una fuga en una bomba de carga de crudo, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).

La fuga ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego incipiente y humo negro, dijo Pemex en un comunicado.

“Inmediatamente se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y personal contraincendios extinguió la flama.