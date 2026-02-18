Revelan audio de marino que denunció red de huachicol... y fue asesinado; Marina niega tener conocimiento

Un audio obtenido y difundido por Aristegui Noticias revela que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la existencia de una presunta red de huachicol fiscal en aduanas marítimas, meses antes de ser asesinado en noviembre de 2024. De acuerdo con la investigación del medio, Guerrero fue comisionado por la Secretaría de Marina en enero de 2021 para colaborar en la operación de aduanas, luego de que el gobierno federal decidiera transferir su control a las Fuerzas Armadas con el argumento de combatir la corrupción. Sin embargo, en menos de un año el mando naval se vio inmerso en un esquema irregular que, según su testimonio, implicaba sobornos y contrabando de combustible. TE PUEDE INTERESAR: Juez niega reinstalación en la Marina de vicealmirante acusado de liderar red de huachicol El llamado huachicol fiscal consiste en introducir al país hidrocarburos declarados como otras sustancias para evadir impuestos, en una red donde presuntamente participan autoridades, empresarios y grupos delictivos. Las ganancias, según la investigación, ascienden a miles de millones de pesos. En la grabación, de 19 minutos, Guerrero explica cómo comenzó a recibir transferencias y entregas de efectivo que inicialmente creyó destinadas a mejoras operativas en aduanas, pero que después identificó como sobornos. En la reunión, celebrada en instalaciones de la Marina, también participaron otros funcionarios no identificados.

La voz atribuida a Ojeda Durán plantea dos caminos: exhibir la red sin importar quién resultara implicado o cerrar el caso mediante reubicaciones internas. “O destapamos todo... o tratamos de cerrarlo aquí”, se escucha en el audio difundido por Aristegui Noticias. Guerrero también relató encuentros previos con presuntos involucrados, entre ellos el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz y el capitán Julián Manuel Otáñez Calza, así como reuniones sostenidas los días 29 y 31 de mayo de 2024 en restaurantes del sur de la Ciudad de México. Estos episodios quedaron asentados en una carta manuscrita fechada el 14 de junio de 2024. TE PUEDE INTERESAR: Semar aclara bajas por caso de huachicol fiscal: cuatro fuera y dos con amparos, dice almirante El documento fue hallado tras su asesinato y coincide con datos integrados en la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez. En ella se procesan a mandos navales presuntamente vinculados a la red. En julio de 2024, tras su denuncia, Guerrero fue designado subinspector administrativo en la Décima Sexta Región Naval, en Puerto Chiapas. El 8 de octubre acudió a una reunión con el nuevo secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Semanas después solicitó licencia para permanecer en Manzanillo, Colima. El 8 de noviembre, último día de su permiso, fue atacado a tiros por sicarios que viajaban en motocicleta. La Fiscalía General de la República estableció similitudes entre su homicidio y el de una funcionaria de la FGR ocurrido días antes en la misma ciudad. La FGR abrió una investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra 14 personas, aunque solo 11 han sido detenidas. No todos los señalados por Guerrero han sido imputados. TE PUEDE INTERESAR: Red de huachicol de la Marina sigue operando mientras el gobierno de Sheinbaum apuesta al olvido En respuesta a Aristegui Noticias, la Secretaría de Marina afirmó que no cuenta con el audio y que desconoce su contenido, por lo que pidió dirigir cuestionamientos a la Fiscalía. También informó que cinco elementos vinculados a proceso fueron dados de baja por no presentarse a laborar.