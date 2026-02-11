Juez niega reinstalación en la Marina de vicealmirante acusado de liderar red de huachicol

México
/ 11 febrero 2026
    Juez niega reinstalación en la Marina de vicealmirante acusado de liderar red de huachicol
    Un juez de distrito negó al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, su solicitud en un intento para ser reinstalado como miembro activo de la Marina. CORTESÍA

El juzgador le negó la suspensión provisional en el amparo que tramitó el pasado 22 de enero

Un juez de distrito negó al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal, su solicitud en un intento para ser reinstalado como miembro activo de la Secretaría de Marina (Semar).

Y es que el juzgador le negó la suspensión provisional en el amparo que tramitó el pasado 22 de enero para que no se le diera de baja de la dependencia, producto del proceso penal que enfrenta por el caso de huachicol fiscal en las aduanas controladas por la Semar, bajo el argumento que debía enfrentar su juicio gozando con derechos laborales y bajo la presunción de inocencia.

TE PUEDE INTERESAR: Semar aclara bajas por caso de huachicol fiscal: cuatro fuera y dos con amparos, dice almirante

Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en materia Administrativa, resolvió que conceder la medida de protección al sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, contravendría disposiciones de orden público y se perjudicaría a la sociedad, la cual está interesada en que los funcionarios públicos realicen sus encargos de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

”En efecto, se contravendrían disposiciones de orden público y se perjudicaría a la sociedad de conceder la medida cautelar solicitada para los efectos que la solicita, debido a que la sociedad está interesada en que los funcionarios públicos realicen sus encargos de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. De tal manera, la destitución de labores del servidor público, tiene por objeto garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública;

TE PUEDE INTERESAR: Van 4 elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal: Marina

”Por tanto, resulta inconcuso que de otorgarse la suspensión en el caso, para que no surta efectos la determinación de baja del servidor público, implicaría que se siga perjuicio al interés social; de manera que es razonable que se proteja el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública del personal de los miembros del ejército y, por ende, la Seguridad Nacional”, resolvió.

Por tal motivo, agregó que “debe permitirse que la orden de baja o retiro de un militar siga surtiendo sus efectos, en tanto no se determine la ilegalidad de la misma; pues de proceder de manera contraria, se ocasionaría la reinstalación de una persona que podría no cumplir con los estándares exigidos por la Constitución para el desempeño de las funciones del Estado”.

TE PUEDE INTERESAR: Red de huachicol de la Marina sigue operando mientras el gobierno de Sheinbaum apuesta al olvido

No obstante, el juez rechazó la petición bajo el argumento de que el interés individual no puede estar por encima de la institución, ya que, al otorgarle la medida cautelar y reinstalarlo en su puesto de poder contravendría disposición de orden público y perjudicaría el interés social.

Farías Laguna aún pueden impugnar la resolución ante un tribunal colegiado, mismo que tendrá 48 horas para resolver.

(Con información de El Universal)

