Revelan que Américo Villarreal tiene 19 meses sin viajar a EU, en medio de rumores sobre la revocación de su visa

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    Revelan que Américo Villarreal tiene 19 meses sin viajar a EU, en medio de rumores sobre la revocación de su visa
    Villarreal no es el único político de Tamaulipas con problemas con Estados Unidos. REFORMA

El tamaulipeco rechazó la revelación periodística y sostuvo que tiene su visa vigente, pero sin exhibirla o comprobar un viaje reciente a Estados Unidos

Aunque Tamaulipas es un Estado altamente integrado a Texas, el Gobernador morenista Américo Villarreal lleva 19 meses sin realizar una visita a Estados Unidos, periodo en el que han circulado versiones sobre que Washington le revocó su visa.

Apenas el miércoles, el Los Angeles Times publicó que el Gobierno estadounidense le canceló la visa a Villarreal, a quien presuntamente se investiga por nexos con el huachicol, y también al gobernador morenista de Sonora, Alfonso Durazo, a quien se indaga por supuestas ligas con el narco.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/caso-vanguardia-tribunal-mutila-ley-para-frenar-amparo-CE21167151

El mismo día, el tamaulipeco rechazó la revelación periodística y sostuvo que tiene su visa vigente, pero sin exhibirla o comprobar un viaje reciente a Estados Unidos.

De acuerdo con las publicaciones del Gobierno de Tamaulipas, Villarreal realizó su último viaje oficial a territorio estadounidense el 9 de noviembre de 2024, cuando visitó las instalaciones de SpaceX, empresa espacial de Elon Musk, en la costa de Brownsville, Texas.

Fuentes allegadas al Gobernador, además, dijeron no conocer algún viaje personal de Villarreal a Estados Unidos en los últimos años y añadieron que ignoran si está en el programa “Significant Public Benefit”, que permite ingresar a territorio estadounidense a personas sin visa para colaborar judicialmente, como publicó el periódico californiano.

Villarreal no es el único político de Tamaulipas con problemas con Estados Unidos.

Por ejemplo, el diputado federal morenista Mario López perdió su visa en septiembre pasado y en abril del 2025 se informó que a Alberto Granados, alcalde también morenista de Matamoros, se la revocaron, algo que negó, pero sin mostrarla.

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