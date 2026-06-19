Revisan México y Estados Unidos agenda migratoria bilateral

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    Revisan México y Estados Unidos agenda migratoria bilateral
    Las autoridades destacaron los avances alcanzados por el gobierno de México para atender el proceso migratorio. Cortesía

El encuentro fue encabezado por el Canciller y la titular de Segob, junto con el embajador de EU en México

CDMX.- Funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de trabajo para dialogar sobre temas de la agenda bilateral en materia migratoria.

El encuentro fue encabezado por el Canciller Roberto Velasco y la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y representantes de instituciones de ambos países.

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Según la Cancillería, durante la reunión, las autoridades destacaron los avances alcanzados por el gobierno de México para atender el proceso migratorio, así como la colaboración permanente entre ambas naciones.

COLABORACIÓN MUTUA

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), esa coordinación ha permitido reducir la migración irregular y combatir las redes de tráfico y trata de personas.

En el encuentro también participaron el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Embajada de Estados Unidos en México.

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La SRE señaló que la colaboración bilateral se desarrolla con base en el respeto a los principios que sustentan la relación entre ambos países.

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