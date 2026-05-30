Revoca jueza suspensión a favor de socio de Peak Investment

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    Revoca jueza suspensión a favor de socio de Peak Investment
    La suspensión había sido concedida desde enero, sin que se hubiera informado públicamente o diera vista a las víctimas del fraude. CUARTOSCURO

Sepúlveda fue extraditado desde España el pasado 22 de abril, pero gracias a la jueza Nora Victoria Bonilla no se le pudo ejecutar la orden de aprehensión

Primero otorgó una suspensión de amparo que liberó a Víctor Hugo Sepúlveda, socio de Peak Investment Fund Management -acusado de defraudar a inversionistas con 251 millones de pesos-, y ahora la Jueza Décimo Tercera de Distrito, con sede en Tampico, Tamaulipas, alegó que no tiene jurisdicción territorial para conocer el asunto.

Sepúlveda fue extraditado desde España el pasado 22 de abril, pero gracias a la jueza Nora Victoria Bonilla no se le pudo ejecutar la orden de aprehensión en su contra y permaneció en libertad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ubican-a-mafias-chinas-en-lavado-de-carteles-PH21048430

La suspensión había sido concedida desde enero, sin que se hubiera informado públicamente o diera vista a las víctimas del fraude.

El 8 de mayo, ya cuando se desconocía el paradero de Sepúlveda, la misma juzgadora revocó la suspensión porque el acusado incumplió con la condición de comparecer ante el Juez que lleva la causa penal en su contra.

Finalmente, el miércoles, en la audiencia constitucional del amparo, Bonilla se desvinculó alegando que no tenÌa competencia territorial porque la aprehensión ocurriría en Nuevo León.

Uno de los inversionistas afectados cuestionó a las autoridades de ambos estados y urgió a las nuevoleonesas a detener al acusado.

”(La Jueza) dice: ‘ay, se me chispoteó’, ¿pues de cuánto fue la mordida?”, criticó.

”Al Poder Judicial y a la Fiscalía les corre atole por las venas, !muévanle!, que se vean las ganas de volverlo a agarrar”.

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