Ubican a mafias chinas en lavado de cárteles

En el documento “Shadow Alliances: Authoritarian Powers and the Hybrid Warfare Nexus in Latin America”, en el que analiza la intervención de China, Rusia e Irán en la región, el organismo expone que las organizaciones delictivas chinas no sólo proporcionan fentanilo y precursores químicos a los grupos criminales mexicanos, sino que también les ayudan a blanquear sus ganancias.

Los cárteles mexicanos han recurrido cada vez más a mafias chinas para lavar las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos , en especial por la venta de fentanilo, advierte un informe del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD, por sus siglas en inglés), con sede en Bulgaria.

”Las redes de lavado de dinero vinculadas a China (CMLN, por sus siglas en inglés) se han convertido en proveedores clave de servicios para las organizaciones mexicanas de narcotráfico, particularmente dentro de la economía del fentanilo”.

“Los sistemas de comercio legal a gran escala son un camuflaje financiero que permite que los flujos ilícitos se absorban en la actividad comercial ordinaria”, indica.

Para dimensionar los recursos que pueden lavar las mafias chinas y los cárteles mexicanos, el documento cita información dada a conocer en agosto de 2025 por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según la cual, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, podrían haberse blanqueado alrededor de 312 mil millones de dólares.

Este volumen subraya el papel sistémico de estas redes en la facilitación de finanzas ilícitas transfronterizas.

”En un modelo típico, los miembros del cártel en Estados Unidos proporcionan dólares estadounidenses a intermediarios chinos, quienes entregan cantidades equivalentes en pesos mexicanos a afiliados del cártel en México.

Posteriormente, los dólares se venden a clientes chinos que buscan eludir los controles de capital y que transfieren renminbi (moneda china) a cuentas controladas por la red en China. Esto crea un círculo financiero vicioso que, simultáneamente, blanquea las ganancias del narcotráfico y facilita la fuga de capitales”, detalla.

Las principales organizaciones mexicanas involucradas en este esquema son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

El estudio del CSD también refiere el caso de la organización criminal encabezada por Li Xizhi, quien lavó efectivo de los cárteles a través de canales financieros chinos.

”La red permitió la rápida conversión y redistribución de ganancias ilícitas, demostrando cómo las infraestructuras financieras criminales y comerciales pueden integrarse estrechamente en distintas jurisdicciones”, señala el reporte.