Ubican a mafias chinas en lavado de cárteles

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ubican a mafias chinas en lavado de cárteles
    Este volumen subraya el papel sistémico de estas redes en la facilitación de finanzas ilícitas transfronterizas. REFORMA

Para dimensionar los recursos que pueden lavar las mafias chinas y los cárteles mexicanos, el documento cita información dada a conocer en agosto de 2025

Los cárteles mexicanos han recurrido cada vez más a mafias chinas para lavar las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, en especial por la venta de fentanilo, advierte un informe del Centro para el Estudio de la Democracia (CSD, por sus siglas en inglés), con sede en Bulgaria.

En el documento “Shadow Alliances: Authoritarian Powers and the Hybrid Warfare Nexus in Latin America”, en el que analiza la intervención de China, Rusia e Irán en la región, el organismo expone que las organizaciones delictivas chinas no sólo proporcionan fentanilo y precursores químicos a los grupos criminales mexicanos, sino que también les ayudan a blanquear sus ganancias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nl-investiga-al-pato-zambrano-GH21047980

”Las redes de lavado de dinero vinculadas a China (CMLN, por sus siglas en inglés) se han convertido en proveedores clave de servicios para las organizaciones mexicanas de narcotráfico, particularmente dentro de la economía del fentanilo”.

“Los sistemas de comercio legal a gran escala son un camuflaje financiero que permite que los flujos ilícitos se absorban en la actividad comercial ordinaria”, indica.

Para dimensionar los recursos que pueden lavar las mafias chinas y los cárteles mexicanos, el documento cita información dada a conocer en agosto de 2025 por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según la cual, entre enero de 2020 y diciembre de 2024, podrían haberse blanqueado alrededor de 312 mil millones de dólares.

Este volumen subraya el papel sistémico de estas redes en la facilitación de finanzas ilícitas transfronterizas.

”En un modelo típico, los miembros del cártel en Estados Unidos proporcionan dólares estadounidenses a intermediarios chinos, quienes entregan cantidades equivalentes en pesos mexicanos a afiliados del cártel en México.

Posteriormente, los dólares se venden a clientes chinos que buscan eludir los controles de capital y que transfieren renminbi (moneda china) a cuentas controladas por la red en China. Esto crea un círculo financiero vicioso que, simultáneamente, blanquea las ganancias del narcotráfico y facilita la fuga de capitales”, detalla.

Las principales organizaciones mexicanas involucradas en este esquema son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

El estudio del CSD también refiere el caso de la organización criminal encabezada por Li Xizhi, quien lavó efectivo de los cárteles a través de canales financieros chinos.

”La red permitió la rápida conversión y redistribución de ganancias ilícitas, demostrando cómo las infraestructuras financieras criminales y comerciales pueden integrarse estrechamente en distintas jurisdicciones”, señala el reporte.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crimen Organizado
Mafia
Narcoviolencia

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Traición a la patria

Traición a la patria
true

Dos Leones y la misma advertencia: conectar
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribaron a Reynosa, Tamaulipas.

Cártel del noreste está en la mira de Trump
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), fue fotografiado en el Hotel Ixtapan Spas Resort de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Peña Nieto reaparece en México, es visto en hotel de Ixtapan de la Sal
El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo
Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?
Saraperos de Saltillo abrió el Clásico Coahuilense con triunfo 4-1 sobre Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

¡Arde el Clásico Coahuilense! Saraperos de Saltillo silencia a Acereros en Monclova