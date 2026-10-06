Ricardo Anaya cuestiona a Morena por pausa en registro de Jóvenes Construyendo el Futuro

La pausa temporal en las inscripciones del programa Jóvenes Construyendo el Futuro encendió el debate político en México. El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, aseguró que la suspensión de nuevos registros evidencia problemas financieros en el gobierno federal.

El legislador panista señaló que las finanzas públicas están asfixiadas por el endeudamiento. Durante un encuentro con medios de comunicación en el Senado, Anaya afirmó que el congelamiento de apoyos sociales ya no es una simple crítica opositora, sino una consecuencia directa del agotamiento del presupuesto.

El programa de becas para jóvenes ajustó su operación durante este mes de octubre. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que la plataforma no abrió convocatorias para nuevos aprendices, argumentando que la medida responde a una estrategia de focalización en zonas prioritarias.

Los beneficiarios actuales continuarán recibiendo sus pagos mensuales sin interrupción. Las autoridades federales aclararon que la medida no afecta a las personas que ya están registradas y capacitándose en sus centros de trabajo. La restricción aplica de manera exclusiva para quienes buscaban inscribirse por primera vez.

La reactivación de la plataforma para nuevos aspirantes está proyectada para inicios del próximo año. Se prevé que el sistema reanude el proceso de incorporación a partir de enero, una vez que se asignen las partidas correspondientes del nuevo presupuesto federal.