Riña en el penal de Aguaruto, Culiacán, deja 7 reos muertos y un herido; situación fue controlada

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    Riña en el penal de Aguaruto, Culiacán, deja 7 reos muertos y un herido; situación fue controlada
    Una riña al interior del penal de Aguaruto en Culiacán, dejó como saldo varios internos muertos y otros más heridos; según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa. X

El módulo donde se registró la riña permanece bajo resguardo, mientras tanto se mantendrá un despliegue de seguridad

Una riña al interior del penal de Aguaruto en Culiacán, dejó como saldo varios internos muertos y otros más heridos; según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa los hechos se registraron la mañana del domingo 31 de mayo.

Aunque señalaron que la situación fue controlada de manera inmediata, luego del despliegue de policías estatales, así como elementos de la Guardia Nacional (GN)y el Ejército para apoyar al personal de custodia.

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Además, señalaron que el módulo donde se registró la riña permanece bajo resguardo, mientras tanto se mantendrá un despliegue al exterior del centro penitenciario; por lo que, derivado de los hechos, las visitas quedarán suspendidas para el domingo con el fin de prevenir más hechos violentos.

Aunque SSP de Sinaloa no informó la causa de la riña ni el número de muertos y heridos, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) será la dependencia encargará de la investigación pertinente.

La Fiscalía de Sinaloa fue informada sobre estos hechos para abrir una investigación que permita esclarecer la situación.

Pasadas las 11:00 horas del domingo, la SSP de Sinaloa informó que siete personas privadas de la libertad perdieron la vida y una más resultó lesionada, quien estaba recibiendo atención médica.

Por lo que se activó el protocolo de seguridad correspondiente y se lleva a cabo una revisión exhaustiva de las instalaciones con el fin de reducir riesgos para la población penitenciaria.

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COMPARTEN IMÁGENES AL EXTERIOR DEL PENAL

Medios locales han compartido imágenes del exterior del penal de Aguaruto, se observan unidades de la GN y la SSP. Señalan que se trataría de al menos siete víctimas mortales, identificadas como personas privadas de la libertad (PPL) y que fueron atacadas con armas punzocortantes.

Presuntamente, la riña había derivado por el consumo de bebidas embriagantes dentro del módulo 7 del penal de Aguaruto.

El pasado 26 de abril informaron que un reo no se presentó al pase de lista en el penal y después se confirmó que había muerto en la celda.

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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