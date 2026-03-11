Rinde Claudia Sheinbaum homenaje a elementos caídos en operativo contra ‘El Mencho’

/ 11 marzo 2026
    El 25 de febrero, los cuerpos de cuatro agentes fallecidos en el operativo llegaron al 51 Batallón de la GN en Acapulco, Guerrero. CUARTOSCURO

La ceremonia, en la que la presidenta se reunió con familiares de los elementos caídos, se llevó a cabo en Campo Marte

En una ceremonia privada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó un homenaje a los elementos de las Fuerzas Armadas de México que murieron durante el operativo para detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero.

La mandataria federal inició cerca de las 10:00 horas un encuentro en Campo Marte con familiares de los elementos caídos, mismo que concluyó cerca de las 12:00 horas.

En el exterior de Campo Marte se estacionaron cinco autobuses de la Secretaría de la Defensa Nacional y se colocaron vallas metálicas en los alrededores.

El 25 de febrero, tres días después de la operación federal, en la Base Militar Aérea No. 5, con sede en Zapopan, Jalisco, se llevó a cabo una ceremonia de honores fúnebres de los elementos que perdieron la vida cumpliendo su deber.

En ese acto se cubrieron los féretros con la bandera nacional y se montó una guardia de honor, además de efectuarse el pase de lista de los elementos fallecidos. En tanto, la banda de guerra entonó el toque militar de silencio y se leyeron las semblanzas de los efectivos caídos.

Al final se entregó a deudas la bandera nacional como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento a su labor. También se distinguió su compromiso, lealtad y sentido del deber al servicio de la patria.

Tras la ceremonia, los féretros fueron llevados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a los lugares de origen de los elementos.

El 22 de febrero pasado, fuerzas federales ejecutaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al líder del CJNG, quien murió mientras era trasladado en un helicóptero. A la par, 25 integrantes de la Guardia Nacional y tres de fuerzas especiales perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Alejandro Montenegro

