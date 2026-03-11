Sheinbaum pide que la ASF refuerce combate a la corrupción tras nombramiento de su nuevo titular

CDMX.- Luego de que la Cámara de Diputados designó como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Aureliano Hernández Palacios Cardel, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que estas instituciones deben contribuir a avanzar en la erradicación de la corrupción en el país.

La mandataria federal subrayó que no participó en la decisión del nombramiento y sostuvo que, de acuerdo con la información que tiene, el perfil fue aprobado con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.

“Yo no participé en la decisión, eso es muy importante [...] entiendo que fue votado por todos los partidos”, señaló.

Sheinbaum indicó que, con la llegada del nuevo titular de la ASF, será fundamental la coordinación con instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República para fortalecer las sanciones contra actos ilícitos.

Como antecedente de su planteamiento, reiteró que el objetivo de su administración es erradicar la corrupción y que las instituciones encargadas de la fiscalización y sanción deben operar de manera articulada para que las faltas administrativas y los delitos no queden sin consecuencias.

En ese marco, mencionó que podría impulsarse el fortalecimiento de mecanismos para empoderar a la ciudadanía en la denuncia de actos ilegales cometidos por servidores públicos, con medidas que permitan que las quejas deriven en procedimientos y sanciones efectivas.

Asimismo, consideró relevante que las nuevas autoridades revisen si se requieren cambios legales para mejorar el combate a la corrupción y, en su caso, promover iniciativas que ajusten los instrumentos disponibles.

“Entonces, que nuestro objetivo es erradicar la corrupción. Entonces, estas instancias son las instancias que están dedicadas a ello. Y es muy importante; yo dije que era importante enviar una iniciativa de empoderamiento del ciudadano frente a la denuncia... Entonces, ahora que ya están las nuevas autoridades, digamos, pues es importante que también entre ellos se reúnan y, si hay que modificar leyes, pues que se presenten iniciativas de modificación”, mencionó.