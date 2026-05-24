Rocha Moya, el escritor que criticó el narcopoder

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    Rocha Moya, el escritor que criticó el narcopoder
    Además de su actividad política, Rubén Rocha se ha dedicado también a escribir libros de lucha social, política de ese estado, así como cuentos, novelas y relatos de la vida del noreste mexicano. JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO | PEDRO VILLA Y CAÑA/EL UNIVERSAL
    Rocha Moya, el escritor que criticó el narcopoder
    Además de su actividad política, Rubén Rocha se ha dedicado también a escribir libros de lucha social, política de ese estado, así como cuentos, novelas y relatos de la vida del noreste mexicano. PEDRO VILLA Y CAÑA/EL UNIVERSAL
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    Además de su actividad política, Rubén Rocha se ha dedicado también a escribir libros de lucha social, política de ese estado, así como cuentos, novelas y relatos de la vida del noreste mexicano. PEDRO VILLA Y CAÑA/EL UNIVERSAL

En varios de sus libros, el gobernador con licencia acusado por EU de nexos con el narcotráfico criticó aumento de tráfico de drogas

Además de su actividad política, el hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha dedicado también a escribir libros de lucha social, política de ese estado, así como cuentos, novelas y relatos de la vida del noreste mexicano, entre ellos, de su natal Badiraguato.

En varios de sus 13 libros publicados, el gobernador con licencia, acusado por la administración de Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico, criticaba desde inicios de los 80 el aumento del tráfico de drogas en Sinaloa y la relación que tenía el gobierno estatal con los líderes criminales.

Rocha Moya publicó “El Disimulo. Así nació el narco”, una novela de ficción en la que describe el modo de operar de los cárteles de la droga en la sierra de Sinaloa y cómo las opciones de vida de la población se reducen a estar dentro del camino del narcotráfico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hector-melesio-cuen-denuncio-a-los-hijos-de-ruben-rocha-moya-GL20907076

CONDENÓ AUMENTO DE CANTINAS Y ‘VICIOS’

En su libro “Tultita y cinco años de lucha popular en Guamúchil”, publicado en 1984 y editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Rocha relata la lucha por la toma de terrenos en la colonia Tultita, en el municipio de Alvarado, y la represión que sufrieron.

Rubén Rocha Moya acusó al entonces gobernador priista de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, de mantener a la entidad en un estado de corrupción, violencia, represión contra las demandas de la población.

En la página 13, el mandatario con licencia señala que bajo la administración y amparo del exgobernador tricolor se incrementaron las cantinas y “los vicios” en la entidad.

“En los primeros tres años del gobierno de Toledo Corro ha sido evidente que se ha incrementado la intranquilidad en la sociedad sinaloense, debido a esa amenaza permanente contra el ciudadano que significa la violencia; fenómeno social que se reproduce gracias a la proliferación del vicio como lo indican los cientos y quizá miles de cantinas que se han abierto”.

Rocha Moya aseguró que a inicios de los 80, Sinaloa vivió violencia, cuyo culpable era el gobierno estatal y exigía una investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/confirma-sheinbaum-ficha-roja-de-interpol-contra-ruben-rocha-moya-por-vinculos-con-los-chapitos-EN20875652

“Esa violencia es perpetrada por los mismos órganos de orden y seguridad del estado. La violencia en Sinaloa tiene un inequívoco origen gubernamental. Consideramos que el problema de la violencia del estado de Sinaloa sugiere la necesidad de una vasta obra de investigación específica”.

En la página 16, el entonces líder del Partido Socialista Unificado de México (PSUM) reprocha el aumento de la violencia por el narcotráfico, por la que la población sinaloense se encontraba indefensa.

Además, criticaba los retenes que el gobierno estatal imponía en las carreteras y la campaña antidrogas en el llamado Triángulo Dorado, la zona de producción de drogas entre Sinaloa, Durango y Chihuahua.

“El estado de Sinaloa está lleno de retenes policiacos, dizque para detener a los narcotraficantes, pero es juicio público que los contrabandistas traen credenciales (charolas) que les da plena seguridad, por tanto, las víctimas de los retenes son gente inocente o campesinos detenidos en masa y torturados salvajemente”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-a-comparecer-a-ruben-rocha-moya-tras-ser-acusado-por-eu-de-tener-vinculos-con-los-chapitos-CD20897173

NOVELAS SOBRE EL NARCO EN SINALOA

En su libro “Caña quemada”, publicado en 2012, el gobernador con licencia relata en diversos cuentos la vida en el noreste mexicano, entre ellos, la proeza de unos gemelos nacidos con discapacidad mental; el antes y después de la siembra de enervantes en la sierra sinaloense, así como la vida de jóvenes huyendo del cultivo de drogas.

Un año después, Rocha Moya publicó “El Disimulo. Así nació el narco”, una novela de ficción en donde describe el modo de operar de los cárteles de la droga en la sierra de Sinaloa y cómo las opciones de vida se reducen a estar dentro del camino del narcotráfico.

En esta novela recrea cómo el tejido social de los pobladores de la comunidad de Chepederas -nombre ficticio que utiliza para su natal Badiraguato- se ve alterada por su permisividad en el cultivo, comercio y trasiego de los narcóticos.

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