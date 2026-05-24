Héctor Melesio Cuén denunció a los hijos de Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda pasaron de aliados políticos a enemigos reales en poco menos de dos años. El momento álgido llegó en 2023, cuando la Fiscalía General del Estado, controlada por el gobernador Rocha Moya y el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, acusó al exdirector de Bienes y Suministros de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo de Cuén Ojeda, de usar recursos de la casa de estudios para realizar compras en el restaurante de propiedad familiar, Casa María, ubicado en el centro de la ciudad de Culiacán. El delito fue negociaciones ilícitas. Meses más tarde, a finales de ese año, Cuén Ojeda respondió con un expediente que había trabajado durante mucho tiempo, según explicó él mismo en un podcast que realizaba llamado Cuentas Claras.

En el programa número 47, subido a YouTube el 8 de enero de 2024, pero grabado días antes, según los comentarios realizados, Cuén Ojeda expuso por primera vez un presunto modelo de corrupción llamado “carrusel en obra pública”, en el que estarían involucrados los hijos de Rubén Rocha Moya y un puñado de contratistas, entre otros funcionarios del gobierno de Sinaloa. Lo grave, remarcó, es que hay registros de transferencias de las empresas ganadoras de las licitaciones a las compañías de los Rocha Ruiz, los hijos del ahora gobernador con licencia. “En 2021, Rubén Rocha Moya implementó una estrategia para extraer los recursos de las arcas del erario estatal a través de la Secretaría de Obras Públicas; esto se descubrió en torno a un estudio muy profundo, fueron meses de estudio donde se tiene toda la documentación. Estos sí son delincuencia organizada: yo respeto más a ‘los otros’ que a ustedes, porque ustedes traen charola, traen fuero y no se arriesgan. Son cobardes”, reclamó en el programa. El modelo se basó en el uso único de recursos estatales, acusó Cuén, para que estos no pudieran ser auditados por la Federación. La parte local no les preocupaba porque tenían el control férreo de la fiscalía y la Auditoría Superior del Estado, explicó.

Fueron más de 200 adjudicaciones simuladas y adjudicaciones directas por un monto de 2 mil 889 millones de pesos, dijo. Semanas después, Cuén realizó una conferencia en la que informó que las demandas se interpusieron desde noviembre de 2023. Agregó que en el esquema de carrusel no sólo estaba relacionada la compañía Chocosa, la de los hijos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, también participaba Housesin, del secretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, ahora acusado por Estados Unidos de ligas con el crimen organizado, y presuntamente detenido por ese país. Pasaron los meses y el tema de las demandas contra los hermanos Rocha Ruiz era tocado de manera marginal en el programa, de acuerdo con una revisión realizada para este texto, salvo en el último pódcast, el número 97, fechado al 20 julio de 2024, cinco días antes de que asesinaran a Cuén Ojeda y secuestraran a Ismael “El Mayo” Zambada en una finca de Culiacán. El presidente del PAS se veía molesto. Reclamó al gobernador Rocha que estaba cometiendo una “infamia” con su familia, a la que tenía “en ascuas” con una carpeta de investigación sembrada. Después mostró imágenes de las denuncias que interpuso en contra de los hermanos Rocha Ruiz.

“Inzunza le dijo al gobernador: ‘Tú puedes hacer lo que quieras, robar, matar, de todo; yo tengo el Poder Judicial, no te preocupes. El Poder Judicial lo aplico allá con los de enfrente”, soltó Cuén después de media hora de programa. Tres minutos antes de terminar el podcast, soltó que las denuncias contra los hijos de Rocha Moya continuarían: “Claro que va a haber más denuncias de parte de nosotros: muchas denuncias va a haber, y de manera particular, pero ciertas, no sembradas”. Eso ya no sucedió. EL DATO 2,899 millones de pesos fue el monto de las adjudicaciones simuladas y directas para los hijos de Rocha.

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