No temo a nada, estoy limpio, asegura Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo este jueves que no tiene nada que temer pese a las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico. Abordado por periodistas locales en un evento en el municipio de Navolato, fue cuestionado sobre si se separaría del cargo para dar curso a las investigaciones. “No adelantemos vísperas, todo en su momento todo en su momento”, contestó.

-La Presidenta en la mañana decía ‘”no hay nada que temer, ¿usted tuvo miedo?”, se le preguntó. “No, porque no temo, no hay nada que temer, no le temo a nada, porque yo siento ser una persona limpia completamente, y no tengo temor de nada”, aseguró.

CIERRAN FILAS ALCALDES DE SINALOA CON ROCHA Alcaldes de Sinaloa expresaron su respaldo institucional al Gobernador Rubén Rocha Moya ante los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos y pidieron apego al Estado de derecho. En un posicionamiento conjunto, 18 de 20 ediles que hay en la entidad destacaron la figura del morenista al afirmar que reconocen en él “a un hombre de instituciones, abierto al diálogo y comprometido con la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno”.

Además, subrayaron que no debe haber imputaciones por encima de la ley ni sin sustento. “Sostenemos con claridad, que ninguna imputación puede estar por encima de la ley, del debido proceso, ni de las instituciones del Estado mexicano”, indicaron. Asimismo, mencionaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ha advertido que la solicitud estadounidense “no se acompaña de elementos probatorios suficientes”. Los presidentes municipales reiteraron su confianza en las instituciones nacionales para actuar con “plena responsabilidad, objetividad jurídica y respeto irrestricto a la soberanía nacional”.

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