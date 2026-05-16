Rocha Moya sí enfrenta investigación de la FGR; UIF congela cuentas de sus hijos y exfuncionarios

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    Rocha Moya sí enfrenta investigación de la FGR; UIF congela cuentas de sus hijos y exfuncionarios
    La UIF y la FGR investigan a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con Los Chapitos; también congelaron cuentas de sus hijos. Cuartocuro

La UIF y la FGR investigan a Rubén Rocha Moya por presuntos nexos con Los Chapitos; también congelaron cuentas de sus hijos

Pese al hermetismo con el que las autoridades han manejado el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reveló que el bloqueo de cuentas ejecutado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) forma parte de una investigación formal de la Fiscalía General de la República (FGR).

La UIF también mantiene bajo investigación a los hijos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras continúan las indagatorias relacionadas con la acusación presentada en Estados Unidos contra el mandatario y otros exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-a-rocha-moya-de-intentar-opacar-informacion-con-reforma-de-seguridad-nacional-CC20661627

ESTADOS UNIDOS Y FGR ESTARÍAN DETRÁS DEL BLOQUEO DE CUENTAS DE RUBÉN ROCHA MOYA

De acuerdo con información publicada por el medio Proceso, fuentes de seguridad confirmaron que el bloqueo de cuentas bancarias de Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de otros implicados en la acusación promovida por autoridades estadounidenses forma parte de diligencias encabezadas por la Fiscalía General de la República.

Según la información difundida, dichas acciones fueron solicitadas directamente por el Ministerio Público Federal como parte de las investigaciones en curso.

UIF HABRÍA ORDENADO CONGELAMIENTO DE CUENTAS DE LOS HIJOS DE ROCHA MOYA

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera habría ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos del gobernador con licencia, aunque esta acción no formaría parte de la carpeta de investigación integrada por la FGR.

El medio EMEEQUIS informó este viernes que la UIF emitió una notificación formal para el congelamiento de las cuentas, señalando que se trata de una medida preventiva dentro de investigaciones internacionales.

Hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha emitido una postura pública sobre la publicación ni sobre el presunto aseguramiento financiero.

INVESTIGACIÓN CONTRA ROCHA MOYA SURGE TRAS ACUSACIONES EN NUEVA YORK

El bloqueo de cuentas ocurre en el contexto de la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, tanto en activo como retirados.

En el documento judicial, las autoridades estadounidenses imputan a los señalados por presunta conspiración para importar narcóticos hacia Estados Unidos en colaboración con “Los Chapitos”, grupo identificado como una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

La acusación sostiene que Rocha Moya habría recibido respaldo del grupo criminal durante el proceso electoral de 2021 para alcanzar la gubernatura de Sinaloa, presuntamente a cambio de brindar protección e impunidad a las operaciones de la organización.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-la-dea-que-acusacion-a-rocha-es-solo-el-inicio-van-por-politicos-que-cooperen-con-carteles-IA20648321

DETENCIÓN DE GERARDO MÉRDIDA SÁNCHEZ EN ESTADOS UNIDOS

En el mismo caso figura el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien fue detenido el pasado 11 de mayo en Estados Unidos.

Mérida Sánchez se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rocha Moya y, de acuerdo con las acusaciones estadounidenses, habría recibido sobornos mensuales de 100 mil dólares a cambio de proporcionar información y protección a integrantes de “Los Chapitos”.

El exfuncionario también es señalado en la acusación presentada por autoridades estadounidenses junto con otros funcionarios vinculados a la administración estatal sinaloense.

Hasta ahora, ni la Fiscalía General de la República ni la Unidad de Inteligencia Financiera han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre el avance de las investigaciones relacionadas con el caso.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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