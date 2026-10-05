Rocío Nahle desestima críticas por desabasto de medicamentos en hospitales de Veracruz

Rocío Nahle , gobernadora de Veracruz, rechazó las quejas sobre las fallas en los hospitales del estado. Durante una conferencia de prensa, la mandataria dijo que hay personas que solo hacen ”shows mediáticos” y que ”lloran” por esta situación, pero aseguró que su obligación es atender a la gente y mejorar la atención médica para todos.

Sus palabras provocaron molestia entre médicos y ciudadanos. La postura de la gobernadora llega pocos días después de que el doctor Sergio Gómez, especialista en cáncer infantil, apareciera entre lágrimas en un video pidiendo medicinas para los niños enfermos del Hospital Regional de Veracruz.

EXIGEN SOLUCIONES EN HOSPITALES

El personal de salud y los familiares de los pacientes piden ayuda urgente. Médicos, enfermeras y padres de familia han salido a las calles para protestar y pedir que envíen los tratamientos completos, ya que la falta de medicinas pone en riesgo la vida de los enfermos.

Además de las medicinas, los manifestantes señalaron que hay fallas graves en las instalaciones. Una de las mayores quejas es la falta de aire acondicionado en los quirófanos y en las salas donde atienden a los pacientes, lo que empeora las condiciones dentro de los hospitales.