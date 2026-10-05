Rocío Nahle desestima críticas por desabasto de medicamentos en hospitales de Veracruz
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
La gobernadora de Veracruz calificó los reclamos de médicos como “shows mediáticos” tras la denuncia del oncólogo pediatra Sergio Gómez por falta de insumos.
Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, rechazó las quejas sobre las fallas en los hospitales del estado. Durante una conferencia de prensa, la mandataria dijo que hay personas que solo hacen ”shows mediáticos” y que ”lloran” por esta situación, pero aseguró que su obligación es atender a la gente y mejorar la atención médica para todos.
Sus palabras provocaron molestia entre médicos y ciudadanos. La postura de la gobernadora llega pocos días después de que el doctor Sergio Gómez, especialista en cáncer infantil, apareciera entre lágrimas en un video pidiendo medicinas para los niños enfermos del Hospital Regional de Veracruz.
EXIGEN SOLUCIONES EN HOSPITALES
El personal de salud y los familiares de los pacientes piden ayuda urgente. Médicos, enfermeras y padres de familia han salido a las calles para protestar y pedir que envíen los tratamientos completos, ya que la falta de medicinas pone en riesgo la vida de los enfermos.
Además de las medicinas, los manifestantes señalaron que hay fallas graves en las instalaciones. Una de las mayores quejas es la falta de aire acondicionado en los quirófanos y en las salas donde atienden a los pacientes, lo que empeora las condiciones dentro de los hospitales.
LAS PALABRAS DEL GOBIERNO
El gobierno del estado aseguró que ya está revisando los centros de salud. La gobernadora prometió visitar los 61 hospitales de Veracruz para revisar qué falta y afirmó que la mayoría cuenta con casi todas las medicinas básicas.
También informó que viajará a la Ciudad de México para reunirse con autoridades del gobierno federal. El objetivo de este viaje es pedir más recursos y acelerar la entrega de apoyos para los centros médicos de la región.