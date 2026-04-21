$!Rosa Icela Rodríguez refrenda cooperación en derechos humanos ante Volker Türk, alto comisionado de la ONU

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo este lunes un encuentro con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien realiza una visita oficial en el país en un contexto marcado por el debate en torno al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. Al término de la reunión, la dependencia federal difundió un comunicado en el que reiteró la postura del gobierno mexicano respecto a la cooperación internacional en materia de derechos humanos. En el documento se indicó que la institución “refrendó la cooperación y el compromiso del Gobierno de México con el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la protección de las libertades fundamentales de toda la población”.

GOBIERNO FEDERAL REITERA COMPROMISO CON DERECHOS HUMANOS Durante el encuentro, la secretaria de Gobernación afirmó que en el país “se respetan los derechos humanos, no solo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano”. El comunicado oficial también subrayó que el respeto y la protección de los derechos humanos constituyen una política de Estado, respaldada por un sistema institucional orientado a atender los retos en la materia. En ese sentido, se destacó que “desde el gobierno no se reprime ni se persigue a nadie y que México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo”. En el diálogo, ambas partes coincidieron en la importancia de la cooperación internacional. Al respecto, la funcionaria federal señaló: “Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los Derechos Humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”.

DESAPARICIONES SON UNA PRIORIDAD NACIONAL El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, también participó en la reunión y destacó que la atención a las desapariciones es una prioridad nacional. Indicó que se mantiene un diálogo permanente con las familias de las víctimas y que se han implementado nuevas herramientas para atender este delito. “Para ello, precisó, se han dotado de nuevas herramientas para abordar este delito, como alerta nacional de búsqueda, la plataforma única de identidad, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento de la desaparición, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación con autoridades locales de las 32 entidades del país.” Asimismo, se resaltó el trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado en México y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. PROGRAMAS Y ACCIONES EN MATERIA SOCIAL Durante el encuentro, la titular de Gobernación expuso diversas acciones del gobierno federal relacionadas con derechos humanos y política social. Señaló que se trabaja en el combate a la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo, además de garantizar derechos como la salud y la educación mediante programas sociales. También se abordaron estrategias como: - Atención a personas privadas de la libertad mediante mecanismos de amnistía y preliberación - Implementación de un protocolo de atención a la protesta social en las 32 entidades - Estrategia “México Te Abraza” para la atención de personas repatriadas - Realización de Mesas de Paz, Ferias y Jornadas de Paz en el país En materia de seguridad, se informó que la iniciativa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha permitido la entrega voluntaria de 9 mil 557 armas, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica.

PARTICIPAN EN LA REUNIÓN AUTORIDADES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES En la reunión participaron titulares de diversas instituciones federales, entre ellas la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por parte de la delegación internacional, acompañaron a Volker Türk funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado, así como representantes del sistema de Naciones Unidas en México.

ROSA ICELA DESTACA REUNIÓN CON ALTO COMISIONADO DE LA ONU Tras el encuentro, Rosa Icela Rodríguez compartió un mensaje en su cuenta oficial en el que reiteró los acuerdos alcanzados: “En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública”. El encuentro se desarrolló en un contexto de discusión pública sobre las políticas en materia de desaparición forzada en México, tema que forma parte de la agenda bilateral entre el gobierno mexicano y organismos internacionales.

Publicidad