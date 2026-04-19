ONU escucha a víctimas en México; Türk se reúne con colectivos de desaparecidos y ONG en CDMX

CDMX.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, sostuvo este domingo en la Ciudad de México una reunión con organizaciones y colectivos vinculados con la atención a víctimas de violencia y la búsqueda de personas desaparecidas, como parte de una visita al país. Türk arribó alrededor de las 13:00 horas a oficinas de la Organización de las Naciones Unidas para un primer encuentro con integrantes y representantes de diversas agrupaciones, entre ellas Documenta, el Centro Fray Juan de Larios, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional, Tlachinollan, el movimiento de personas con discapacidad y Fundación para la Justicia, además de otras organizaciones civiles.

En el diálogo se prevé que distintas oradoras y oradores expongan asuntos relacionados con seguridad y Estado de derecho, desapariciones de personas, tortura, libertad de expresión y personas defensoras, así como temas de género, pueblos indígenas, empresas y discapacidad. Antes de ingresar al encuentro, Dora Robledo, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), señaló que el objetivo es “posicionar el tema” y expresar la preocupación por lo que ocurre en México en esos rubros, al tiempo que se plantee la necesidad de que las autoridades atiendan demandas y denuncias.

Robledo afirmó que también buscarán que el Alto Comisionado “exigir y pueda también hablar con las autoridades de México”, al referir que hay casos que, dijo, no están en la agenda gubernamental.

Por separado, Olga Guzmán Vergara, responsable de la región de las Américas, destacó la relevancia de que Türk conozca “la experiencia desde el acompañamiento a víctimas, desde litigio, quienes están en terreno”, antes de reuniones que sostendrá con autoridades, entre las que se prevé un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Guzmán Vergara consideró importante fortalecer el mandato de la oficina de Naciones Unidas y señaló que espera que las preocupaciones de las organizaciones se reflejen en una declaración final. Los asistentes estimaron que el diálogo se mantendría por alrededor de dos horas, y señalaron que el Alto Comisionado tiene programados otros encuentros con distintos sectores durante su visita. Con información de La Jornada

Publicidad