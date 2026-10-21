RSF: 169 periodistas han sido asesinados en los últimos 20 años en México, el 99 % de estos crímenes no ha sido esclarecido

En la presentación de un monitoreo de los asesinatos de periodistas en México Reporteros Sin Fronteras exhortó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum que lleve a cabo, “con carácter de urgencia”, las que sean medidas necesarias para lograr “garantizar la protección de los periodistas”. Según RSF en los últimos 20 años 169 periodistas fueron asesinados en México, es decir “un promedio de ocho al año”, de estos címnes, el 99 % continúa sigue sin esclarecerse por completo. RSF resalta que la situación es “un escenario marcado por el fracaso del sistema judicial y las fallas del Estado en la protección de los periodistas, el crimen organizado y la corrupción aparecen como los principales responsables de esta serie de asesinatos de profesionales de la información, la más prolongada en un país en paz en el siglo XXI”.

Artur Romeu, quien es el director de RSF para América Latina explica que “desde hace 20 años, en México, los periodistas son vistos como una amenaza por un entramado de gobernanza criminal. Para quienes integran este entramado, asesinar no basta”. Romeu recalca que “El mensaje tiene que llegar, y para ello todo vale. Hablar de los periodistas asesinados en México es hablar de casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia. También de llamadas de supuestos informantes que resultan ser trampas mortales”.

En este sentido el director de RSF para América Latina detalla que “hablar del periodismo en México es hablar también de un sistema judicial que, en el mejor de los casos, es ineficaz y, en el peor, corrupto, y que llega incluso a dirigir acusaciones contra los propios periodistas”.

“La impunidad que rodea estos asesinatos desde hace 20 años es una muestra de ello. Sí, los cárteles y el crimen organizado son los principales responsables de la mayoría de estos crímenes”, acentúa Romeu. “Pero señalarlos como responsables, sin destinar los recursos necesarios para detenerlos ni poner fin a las redes de complicidad que los protegen, también compromete la responsabilidad del Estado mexicano. RSF hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que cumpla, de una vez por todas, sus compromisos”, acota el director de RSF para América Latina. Reporteros Sin Fronteras señala que “menos del 1 % de los crímenes han sido esclarecidos por completo”; es decir que en 20 años, 168 de los 169 periodistas que fueron asesinatos no se ha logrado poder identificar “al autor intelectual ni esclarecer el móvil del crimen”.

Para Propuesta Cívica, que es una organización defensora de la libertad de expresión y además aliada de RSF en México “no se trata únicamente de la falta de detenciones o condenas, sino de fallas que comienzan desde las primeras horas de la investigación”, . Esta organización, que da apoyo a las familias de periodistas que han sido asesinados, ha llevado un registro sobre “las numerosas irregularidades en las etapas iniciales de las investigaciones, un momento crucial para el esclarecimiento de los crímenes”, describe Reporteros Sin Frontera.

Entre las irregularidades que ha observado Propuesta Cívica están la “pérdida o conservación inadecuada de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto, coordinación deficiente entre las autoridades y, en muchos casos, ausencia de voluntad política para investigar a quienes podrían estar detrás de las agresiones”.

No obstante a Pese a estas “deficiencias”, RSF reconoce que desde 20o06 México cuenta con una unidad especializada en investigar los delitos perpetrados en contra de los periodistas, “cuyo mandato fue ampliado en 2010 para dar origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)”. La FEADLE que esta adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), posee facultades legales para realizar investigaciones de delitos cometidos en contra de periodistas tanto en un entorno local, así como en coordinación con las fiscalías y los tribunales estatales. Reporteros Sin Frontera hace hincapié en que “desde la creación de la FEADLE, las condenas por asesinatos de periodistas han aumentado: de cinco sentencias dictadas entre 2006 y 2016 se pasó a al menos 33 durante la década siguiente. En total, 21 casos han sido esclarecidos parcialmente”. “Sin embargo, estos avances judiciales se concentran principalmente en los autores materiales de los crímenes”, enfatiza RSF y añade que “en la prácticamente todos los casos, los autores intelectuales siguen eludiendo la justicia”. Tomando en cuenta la situación, Propuesta Cívica se “cuestiona” sobre este este enfoque por lo que previene que condensar los esfuerzos realizados por “judiciales y policiales en los autores materiales”; “impide comprender las estructuras de poder que hacen posible la violencia contra la prensa y contribuye a mantener en la impunidad a quienes tienen la capacidad de ordenar nuevas agresiones”, sostiene la organización defensora de la libertad de expresión. “Mientras tanto, los asesinatos de periodistas no han disminuido: su número incluso aumentó un 12 % en la última década respecto de la anterior”, destaca RSF. En su informe Reporteros Sin Frontera revela que son cinco los estados en donde se concentran la mitad de los asesinatos de periodistas; estos son; Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas. Otro dato que pone sobre la mesa Reporteros Sin Frontera es que del total de los periodistas que perdieron la vida, 166 cubrían información local, es decir, el 98 %. Así mismo, el informe muestra que por lo menos 34 de ellos “fueron torturados antes de ser asesinados”. Además, RSF concluye que de acuerdo a su monitoreo, el 59 % de los periodistas que fallecieron “cubría temas relacionados con el crimen organizado y el 46 %, con la política”. Con información de Reporteros Sin Frontera