Sacerdote de la Arquidiócesis de Tijuana es hallado sin vida en motel; investigan causas del fallecimiento

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México
/ 21 marzo 2026
    Sacerdote de la Arquidiócesis de Tijuana es hallado sin vida en motel; investigan causas del fallecimiento
    La Arquidiócesis de Tijuana confirmó el fallecimiento del presbítero, localizado en un motel; autoridades investigan posibles causas Facebook

El presbítero fue localizado sin vida en un motel de Tijuana; la arquidiócesis solicitó investigar los hechos y autoridades continúan las diligencias

El presbítero José Luis Rodríguez de Anda, integrante de la Arquidiócesis de Tijuana, fue hallado sin vida al interior de un motel ubicado en la colonia Madero, en la ciudad de Tijuana, después de haber sido reportado como desaparecido desde la semana pasada.

La autoridad eclesiástica informó, mediante una nota dirigida a la comunidad católica y a la sociedad en general, que el sacerdote se ausentó de sus actividades ministeriales durante varios días, situación que generó preocupación y activó alertas dentro de la institución religiosa.

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CONFIRMAN FALLECIMIENTO DE SACERDOTE

El fallecimiento del presbítero fue confirmado el 17 de marzo de 2026, fecha en la que autoridades notificaron oficialmente a la arquidiócesis sobre lo ocurrido. Posteriormente, se informó que el cuerpo fue localizado en la colonia Madero de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con el medio Semanario Zeta, el hallazgo ocurrió el 18 de marzo en una habitación del Motel Olvera, donde autoridades localizaron el cuerpo del sacerdote.

ENCUENTRAN SIN VIDA A SACERDOTA CON HUELLAS DE VIOLENCIA

Según los reportes, el presbítero presentaba huellas de haber sido víctima de violencia y tenía en el brazo izquierdo una jeringa inyectada, la cual presuntamente pudo contener alguna sustancia relacionada con opioides.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California confirmaron el deceso a la autoridad eclesiástica tras ubicar el cuerpo en el motel situado en una zona considerada de alto poder adquisitivo.

ARQUIDIÓCESIS LAMENTA MUERTE DE SACERDOTE

En el comunicado oficial, la arquidiócesis expresó su postura ante el fallecimiento del sacerdote:

“Fortalecidos en la fe en este tiempo de Cuaresma, mientras nos encaminamos hacia la Pascua, caminando en la esperanza de la Resurrección, les compartimos con profundo dolor y pesar el sensible fallecimiento de nuestro hermano sacerdote, el Pbro. Lic. José Luis Rodríguez de Anda, llamado a la Casa del Padre el día martes 17 de marzo de 2026, fecha en la que la autoridad nos informó de lo sucedido”.

La institución también indicó que solicitó el esclarecimiento de los hechos. “Se ha solicitado a las autoridades competentes llevar a cabo la investigación correspondiente. Por respeto al proceso y para no obstaculizar el esclarecimiento de los hechos, por el momento no es posible brindar más detalles”, señaló.

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INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN CURSO

De manera extraoficial, se presume que el sacerdote ingresó al motel acompañado de otra persona, quien habría abandonado el lugar horas después del registro. Las autoridades no han confirmado esta versión.

La Fiscalía estatal informó que continúa con las diligencias necesarias para ubicar posibles testigos y esclarecer el caso. Entre las líneas de investigación se contempla la posible muerte por sobredosis, así como la participación de otra persona en el deceso.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer conclusiones sobre las causas de la muerte, mientras se mantienen las investigaciones en curso.

Con información de medios

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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