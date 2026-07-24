Salomón Jara rechaza pedir licencia por caso Francisco Leyva y solicita esclarecer el homicidio

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    Salomón Jara rechaza pedir licencia por caso Francisco Leyva y solicita esclarecer el homicidio
    El gobernador Salomón Jara rechazó solicitar licencia tras el asesinato de Francisco Alejandro Leyva y pidió que la FGR esclarezca el caso. VANGUARDIA

Salomón Jara negó vínculos con el asesinato de Francisco Alejandro Leyva, rechazó pedir licencia y dijo que comparecerá si la autoridad lo requiere

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó solicitar licencia a su cargo tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y afirmó que no existe ningún elemento que lo vincule con el crimen. Asimismo, señaló que está dispuesto a comparecer ante las autoridades ministeriales si así se le requiere durante el desarrollo de las investigaciones.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal sostuvo que corresponde a las autoridades encargadas de la investigación deslindar responsabilidades.

“No, no voy a solicitar licencia”, indicó.

“La fiscalía tiene que deslindar responsabilidades”, agregó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/periodista-francisco-alejandro-leyva-es-asesinado-fiscalia-de-oaxaca-investiga-y-pide-apoyo-de-la-fgr-MH22346648

SALOMÓN JARA SE DESLINDA DE LOS SEÑALAMIENTOS

Jara Cruz aseguró que su administración no tiene relación con el homicidio del comunicador y rechazó los señalamientos que éste había realizado previamente en distintas publicaciones.

El gobernador también descartó que su permanencia al frente del Ejecutivo estatal represente un obstáculo para el esclarecimiento del caso e insistió en que colaborará con las autoridades ministeriales si su participación es requerida durante las investigaciones.

GOBERNADOR PIDE INTERVENCIÓN DE LA FGR

El mandatario condenó el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, y reiteró su petición para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación y esclarezca los hechos.

Jara recordó que ha solicitado de manera personal la intervención de la autoridad federal para el desarrollo de las indagatorias.

PERIODISTA HABÍA REALIZADO SEÑALAMIENTOS PÚBLICOS

Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista y exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), había realizado señalamientos públicos en columnas y mensajes previos contra el gobernador Salomón Jara, el secretario de Gobierno, Jesús Romero, y otros funcionarios, a quienes acusó de presuntas amenazas y actos de persecución.

Leyva Aguilar era autor de la columna El Zumbido del Moscardón, en la que abordaba temas relacionados con seguridad, corrupción y presuntas irregularidades en la administración estatal.

INVESTIGACIÓN CONTINÚA BAJO LA FGR

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asume-fgr-la-investigacion-de-asesinato-de-periodista-alejandro-leyva-en-oaxaca-PE22371709

El periodista fue asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, cuando hombres armados le dispararon mientras desayunaba en un establecimiento de comida.

Tras los hechos, el gobernador condenó públicamente el homicidio y reconoció que Leyva Aguilar mantenía una postura crítica hacia su administración.

La investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República, mientras organizaciones de periodistas y defensoras de la libertad de expresión han solicitado que la actividad profesional del comunicador sea considerada como una de las principales líneas de investigación.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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