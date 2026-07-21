Salud descarta brote de Cyclospora en México; registran 3 casos en el país

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que en México no existe un brote de Cyclospora, luego de que autoridades sanitarias de Estados Unidos descartaran que una muestra de lechuga procedente de Guanajuato estuviera contaminada con el parásito tras confirmar que el resultado inicial correspondía a un falso positivo. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario explicó que el país únicamente ha registrado tres casos de ciclosporiasis, una cifra que, aseguró, se encuentra dentro del comportamiento epidemiológico habitual. “En México ha habido tres casos de Cyclospora nada más y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente. No tenemos un brote de Cyclospora”, declaró.

AUTORIDADES MEXICANAS MANTIENEN INVESTIGACIÓN CONJUNTA CON ESTADOS UNIDOS Kershenobich señaló que, desde que surgieron los primeros señalamientos relacionados con una empresa productora de lechuga en Guanajuato, las autoridades mexicanas iniciaron un trabajo coordinado con diversas instituciones nacionales y estadounidenses. Explicó que en la investigación participan la Dirección General de Epidemiología, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). “Se tomó una muestra que salió positiva, pero la FDA se retractó de que fue una falsa positiva. De tal manera que no tenemos evidencia en este momento; sin embargo, nosotros nos hemos desplazado a Guanajuato y hemos tomado muestras para tener nuestra propia investigación en conjunto con el CDC de Estados Unidos”, explicó. El secretario añadió que, hasta ahora, las investigaciones no han encontrado evidencia que permita vincular el origen de los casos con la empresa ubicada en Guanajuato, aunque indicó que continúan las acciones preventivas. “Hasta el momento no se ha encontrado evidencia que permita señalar que de ahí proviene. Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones en caso de que así fuera”, afirmó.

FDA DESCARTA CONTAMINACIÓN EN MUESTRA DE LECHUGA MEXICANA La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos informó el lunes 20 de julio que la lechuga de una empresa mexicana no es responsable del brote de ciclosporiasis registrado en ese país. De acuerdo con la agencia, durante el fin de semana se notificó a Taylor Farms que una nueva muestra de lechuga rallada proveniente de su filial en México había resultado positiva para Cyclospora durante una inspección en la frontera sur. Sin embargo, tras realizar una prueba confirmatoria, la FDA concluyó que el resultado inicial fue un falso positivo y notificó a la empresa sobre esta corrección el 19 de julio. La dependencia estadounidense precisó que las investigaciones continúan para identificar el origen del brote relacionado con lechuga iceberg rallada procedente de instalaciones de Taylor Farms ubicadas en el centro de México.

CASOS REGISTRADOS EN ESTADOS UNIDOS El secretario de Salud explicó que la ciclosporiasis provoca principalmente episodios severos de diarrea, aunque destacó que la enfermedad responde favorablemente al tratamiento médico y no presenta una alta tasa de mortalidad. “El estatus de los pacientes es adecuado, se recuperan. Este es un episodio diarreico severo, pero que no tiene por sí mortalidad”, indicó. Añadió que el tratamiento recomendado consiste en trimetoprim-sulfametoxazol, medicamento conocido comercialmente como Bactrim. “Tiene la inconveniencia del episodio diarreico severo, responde muy bien a tratamiento con una medicina que se llama trimetoprim, conocida más como Bactrim, e incluso en los casos que ha habido en Estados Unidos no ha fallecido nadie por la Cyclospora en los más de mil 500 casos”, señaló. Finalmente, Kershenobich afirmó que México mantiene una vigilancia epidemiológica permanente para detectar oportunamente cualquier caso relacionado con este parásito. “Tenemos una vigilancia epidemiológica muy activa en el país tratando de estar pendientes y atender esto”, concluyó. De acuerdo con la información más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta la semana pasada se habían confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis en 34 estados de Estados Unidos mediante pruebas de laboratorio, mientras que otros 5 mil 100 casos permanecen bajo investigación.