Salva Sempra a CFE con gasoducto en Mexicali tras retraso de Grupo Carso

Rosanety Barrios, experta en energía, afirmó que el gas natural que utiliza dicha central se transporta a través del gasoducto Rosarito, propiedad de Sempra Infraestructura.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) firmó un contrato con Carso Energy para el suministro de gas natural destinado a la recién inaugurada central eléctrica de ciclo combinado González Ortega, ubicada en Mexicali; sin embargo, fue la empresa estadounidense Sempra la que finalmente realizó el abastecimiento.

"El gasoducto que abastece esa central es de Sempra, pues el de Carso Energy aún no se termina. La interconexión es con el gasoducto Rosarito y es temporal. La planeación que hizo la administración anterior de la CFE fue un desastre. Entonces, ahorita se trata de tener soluciones lo más pragmáticas posibles para evitar apagones”, aseguró la especialista.

El 20 de diciembre de 2023, la CFE firmó con Gasoducto Centauro del Norte —subsidiaria de Grupo Carso— un convenio de inversión, otro de desarrollo y ejecución, y un contrato de servicio de transporte de gas natural. El objetivo era desarrollar, construir y operar un gasoducto en el norte del país para suministrar a centrales de ciclo combinado en la zona.

Entre estas centrales se encuentran la de González Ortega, en Mexicali, Baja California, así como la de San Luis Río Colorado, en Sonora, las cuales en ese año se encontraron en proceso de construcción, de acuerdo con información de la CFE.

El gasoducto proyectado tendría una longitud aproximada de 416 kilómetros, con una capacidad para transportar hasta 400 millones de pies cúbicos de gas natural diarios y una inversión estimada en mil 200 millones de dólares.

El pasado 26 de mayo, el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Energía autorizó el permiso a Gasoducto Centauro del Norte para transportar gas natural por ductos en el estado de Sonora. Sin embargo, la obra aún no está concluida y, de acuerdo con el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), está previsto que comience a operar hasta noviembre.

A pesar de ello, el 21 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la central González Ortega, la cual cuenta con una capacidad de generación de energía eléctrica de 641 megavatios y un consumo de 104 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.