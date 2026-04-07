Samuel García anuncia inversión de 66 mdd de Yazaki para planta en Nuevo León

MONTERREY, NL.- De gira por Japón, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Yazaki invertirá 66 millones de dólares (mil 172 millones de pesos) en una nueva planta de producción de cobre para arneses en la entidad.

La empresa nipona ya tiene presencia en el estado en donde ya tiene invertidos más de 36 millones de dólares.