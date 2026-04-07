Samuel García anuncia inversión de 66 mdd de Yazaki para planta en Nuevo León

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México
/ 7 abril 2026
    Samuel García anuncia inversión de 66 mdd de Yazaki para planta en Nuevo León
    El jefe del ejecutivo estatal, Samuel García, se encuentra actualmente de gira por Japón CORTESÍA

La empresa ya tiene presencia en el estado donde ha invertido 36 millones de dólares

MONTERREY, NL.- De gira por Japón, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Yazaki invertirá 66 millones de dólares (mil 172 millones de pesos) en una nueva planta de producción de cobre para arneses en la entidad.

La empresa nipona ya tiene presencia en el estado en donde ya tiene invertidos más de 36 millones de dólares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-gobernador-de-nuevo-leon-se-reune-con-la-princesa-de-japon-durante-su-gira-por-asia-KA19801803

“Ellos ya están en Nuevo León hacen arneses, equipo de carro, muchas de las marcas que conocen son sus proveedores, y hoy estamos muy contentos porque nos acaban de anunciar que van a seguir invirtiendo. Ya han invertido en los últimos dos, tres años de nuestro sexenio 36 millones de dólares (639 millones de pesos) y vienen otros 66 millones de dólares para una nueva planta de producción de cobre”, precisó en un video difundido por el gobierno estatal.

El mandatario del estado no precisó en donde estará instalada la planta o cuándo se aplicará la inversión, lo que sí estableció es que estará brindando más de mil nuevos empleos.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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