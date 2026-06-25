Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac

MONTERREY, NL.- En el marco de la emoción del Mundial de Futbol 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda vigente de los Tigres de la UANL.

El evento se realizó este jueves en medio de la fiebre de la fiesta mundialista y la clasificación invicta de la Selección Mexicana a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.