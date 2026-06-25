Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac
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El mandatario y el goleador de Tigres se enfrentaron en un partido junto a estudiantes de secundarias de Nuevo León
MONTERREY, NL.- En el marco de la emoción del Mundial de Futbol 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda vigente de los Tigres de la UANL.
El evento se realizó este jueves en medio de la fiebre de la fiesta mundialista y la clasificación invicta de la Selección Mexicana a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.
El mandatario anunció junto al deportista que ya son 560 canchas de las 600 que se tienen proyectadas dentro del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.
Como testigos de la cascarita fungieron más de 2 mil 400 estudiantes. El evento tuvo verificativo en el estadio Bicentenario del Parque Niños Héroes.
El jefe del ejecutivo estatal destacó la importancia de acercar el deporte y las actividades físicas a las nuevas generaciones.
Por su parte, Gignac agradeció la invitación y celebró la oportunidad de convivir con los estudiantes en un ambiente de pasión futbolera.
El encuentro se realizó entre estudiantes de las escuelas secundarias Jaime Torres Bodet y Héctor Carrizosa Andrade.
La actividad fue organizada por la Secretaría de Educación, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) y el ICIFED como parte de las acciones para consolidar el legado del Mundial a través de infraestructura deportiva y espacios de encuentro para la comunidad.