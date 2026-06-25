Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac
    En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
    Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac
    En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
    Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac
    En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
    Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac
    En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
    Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac
    En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN
    Samuel García juega cascarita con André-Pierre Gignac
    En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

El mandatario y el goleador de Tigres se enfrentaron en un partido junto a estudiantes de secundarias de Nuevo León

MONTERREY, NL.- En el marco de la emoción del Mundial de Futbol 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda vigente de los Tigres de la UANL.

El evento se realizó este jueves en medio de la fiebre de la fiesta mundialista y la clasificación invicta de la Selección Mexicana a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/busca-samuel-garcia-que-tribunal-anule-deuda-de-nl-por-6200-mdp-al-sat-BG21636456

El mandatario anunció junto al deportista que ya son 560 canchas de las 600 que se tienen proyectadas dentro del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.

$!En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL.
En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

Como testigos de la cascarita fungieron más de 2 mil 400 estudiantes. El evento tuvo verificativo en el estadio Bicentenario del Parque Niños Héroes.

El jefe del ejecutivo estatal destacó la importancia de acercar el deporte y las actividades físicas a las nuevas generaciones.

$!En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL.
En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

Por su parte, Gignac agradeció la invitación y celebró la oportunidad de convivir con los estudiantes en un ambiente de pasión futbolera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/evade-samuel-garcia-hablar-sobre-juicio-politico-en-su-contra-KP21488604

El encuentro se realizó entre estudiantes de las escuelas secundarias Jaime Torres Bodet y Héctor Carrizosa Andrade.

$!En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL.
En el marco de la emoción del Mundial 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, jugó una cascarita con André-Pierre Gignac, leyenda de los Tigres de la UANL. GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

La actividad fue organizada por la Secretaría de Educación, el Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) y el ICIFED como parte de las acciones para consolidar el legado del Mundial a través de infraestructura deportiva y espacios de encuentro para la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
obras públicas
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Nuevo León
México

Personajes


André-Pierre Gignac
Samuel García

Organizaciones


Tigres UANL

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Chapulineo morenista

Chapulineo morenista
true

El Pato Merlín y Sheinbaum: Dos estampas mundialistas

Por eso ve probable que la inflación de servicios se mantenga elevada por lo menos durante la segunda quincena de junio, pues el último juego que albergará el país será el 30 de junio.

Se disparan 15% tarifas de hotel por el Mundial de Fútbol
Fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, en Morelia. Es señalado por extorsión, homicidio y secuestro en un operativo federal y estatal.

Detienen en Michoacán a Ernesto Rafael ‘N’, alias ‘Sierra 1’, objetivo prioritario vinculado a extorsión y homicidio
La Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS permite conocer el historial laboral y verificar si existen periodos pendientes antes de solicitar una pensión.

Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS... ¿Cómo revisar el historial y cuántas necesito para pensionarme?
Beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pueden seguir un proceso oficial cuando el depósito no aparece en su tarjeta del Banco del Bienestar después de la fecha establecida.

Pensión del Bienestar... Qué hacer si tu tarjeta del Banco del Bienestar no tiene saldo aunque ya pasó la fecha de pago
Historia. Milly Alcock debuta como Kara Zor-El en una aventura que expande el nuevo universo de DC Studios.

¡Llega a cines de Saltillo! Milly Alcock y Jason Momoa lideran la nueva apuesta de DC con ‘Supergirl’
El Pato Merlín se convierte en una marca protegida: tendrá representante, podrá firmar contratos y generar ingresos con actividades comerciales.VANGUARDIA/ARCHIVO

El Pato Merlín ya tiene representante... ¿Podrá facturar?