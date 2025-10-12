San Miguel de Allende: 50% de sus pozos de agua, no aptos para consumo

Casi la mitad de los pozos que proveen agua a los habitantes de San Miguel de Allende, Guanajuato, han superado los niveles considerados seguros de arsénico y fluoruro, al menos una vez en la última década, según la información entregada por el municipio a través del sistema de transparencia.

Los resultados de laboratorio obtenidos muestran que 12 de las 25 fuentes de abastecimiento de agua del municipio son inseguras para consumo humano, pues sobrepasan lo establecido en la normatividad mexicana y las recomendaciones internacionales.

El pozo Lomas de San Miguel, por ejemplo, ha duplicado en varias ocasiones los niveles seguros de arsénico, y triplicado lo recomendado para fluoruro.

TE PUEDE INTERESAR: Critican a alcalde de Yucatán por adquisición de dos vehículos para su uso personal

En respuesta a otra solicitud de información, el municipio señaló que este pozo abastece las colonias Olimpo, Lindavista, Santa Julia y San Felipe Neri, además de los fraccionamientos Magnolias y Tierra Adentro, ubicadas a pocos kilómetros del centro histórico y turístico de la localidad.

Los análisis para el pozo Ejido de Tirado muestran que desde 2014 el agua presenta altos niveles de arsénico, los cuales llegaron hasta los 0.0247 mg/L en una de sus mediciones posteriores.

Además, es uno de los que presenta los niveles de fluoruro más altos de todo el municipio de manera constante, con un pico en noviembre de 2020, cuando arrojó 6.26 mg/L, seis veces más de lo considerado seguro. Este pozo reparte agua a 11 colonias.

Mientras que los pozos Mexiquito II, Otomí, Esmeralda, San Luis Rey II, Ventanas, La Paz y La Vista han tenido niveles altos de fluoruro durante toda la década analizada.

El Aristos sólo presentó una medición fuera de norma en ese periodo, y el Mexiquito III está ligeramente por encima de lo permitido; mientras que el Nigromante también ha tenido problemas con el arsénico.

Esta información no era del conocimiento público, pues este municipio guanajuatense decidió reservar el reporte sobre la calidad del agua de sus pozos por considerar que ‘pudiera afectar o causar disturbios (...) Se determina que la información relativa a los análisis podría actualizar o potenciar un riesgo o amenaza’, según respondió a la respuesta de información emitida por EL UNIVERSAL para el desarrollo del reportaje denominado Guanajuato bebe veneno desde hace décadas.

No obstante, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el estado de Guanajuato determinó que los niveles de contaminación del agua que llega a los hogares de este municipio es información de interés público, y obligó al municipio a entregar los estudios de laboratorio realizados a sus pozos entre 2014 y diciembre de 2024.

San Miguel de Allende es reconocido a nivel internacional como un punto de atracción turística, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Es considerado un sitio de importante belleza arquitectónica que ha encontrado un nicho en el turismo de lujo, con hoteles y restaurantes de alto nivel que dejan una derrama económica que supera los 300 millones de dólares cada año.

Aquí habitan 174 mil 615 personas que tienen como fuente de empleo el sector de servicios —asociado al turismo—, comercio, manufactura y agricultura. También es uno de los siete que conforman la Cuenca Alta del río Laja y que padece la mala calidad del agua desde hace décadas.

La información recién obtenida es consecuente con los estudios realizados por los otros seis municipios: —Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, San Felipe y San Diego de la Unión—: la Cuenca que los abastece está sobreexplotada y el agua que se obtiene del territorio presenta altos niveles de contaminantes que son de riesgo para la salud humana.

Los estudios obtenidos para el periodo 2014-2024 fueron analizados bajo la recomendación de la OMS para arsénico, que establece que el agua no debe tener más de 0.01 mg de este elemento por cada litro. Mientras que para el fluoruro se utilizó la actualización de la NOM-127-SSA1-2021, que señala que el agua no debe contener más de 1.0 mg/L.

Para este análisis se tomaron en consideración los apuntes de la organización Caminos del Agua, que ha estudiado esta problemática en el estado y ha emprendido acciones para mejorar la calidad de vida de la gente en torno a este tema, quienes señalaron: ‘Creemos que no hay un nivel saludable de arsénico y que la presencia de cualquier cantidad de arsénico en el agua potable podría representar un problema de salud’.

Además, continúan, ‘creemos que este valor (NOM 2021) es más seguro para la salud (...) Es importante tener en cuenta que el fluoruro representa un peligro aún más importante para lactantes y niños’.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la presencia de estos elementos naturales en el agua que se bebe y se usa para cocinar deteriora la salud. Su uso cotidiano, cuando contiene arsénico, se asocia con enfermedades pulmonares, renales y cardiovasculares, así como diabetes y cáncer.

Además, el consumo de agua contaminada repercute severamente en la vida de niñas y niños, quienes son más propensos a presentar deficiencias en el aprendizaje y la memoria, con impacto a largo plazo.

Además, la población que consume agua con fluoruro suele presentar manchas en los dientes, daños estructurales en las piezas dentales y caries.

Las personas también pueden desarrollar endurecimiento anormal, calcificación y deformidades en los huesos, tendones y ligamentos.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Estados Unidos avances de México contra gusano barrenador

En toda la región hay personas que presentan dolores articulares, de cabeza y encías, la insuficiencia renal es frecuente, pero poco estudiada como un problema derivado del consumo de agua contaminada, entre otros padecimientos.

Se solicitó al gobierno municipal de San Miguel de Allende un posicionamiento sobre los hallazgos de este trabajo, sin que al cierre de edición hayan brindado respuesta.