Sandra Cuevas confirma relación con Eduardo ‘N’ y pide no ser vinculada a proceso por presunto fraude

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sandra Cuevas confirma relación con Eduardo ‘N’ y pide no ser vinculada a proceso por presunto fraude
    Sandra Cuevas confirmó su relación con Eduardo “N”, detenido por fraude en Coahuila, pidió no ser vinculada al caso y anunció conferencia tras la audiencia judicial. Redes sociales

Sandra Cuevas confirmó relación con Eduardo ‘N’, detenido por presunto fraude en Coahuila, y pidió no ser vinculada al proceso judicial en curso

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-va-justicia-de-coahuila-contra-pareja-de-sandra-cuevas-por-fraude-millonario-LH21739367
https://vanguardia.com.mx/coahuila/nuevo-novio-de-sandra-cuevas-cuenta-con-orden-de-aprehension-en-coahuila-PH21735813
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-cari-guante-en-cdmx-suman-cuatro-casos-ligados-al-entorno-de-sandra-cuevas-CJ19326532
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fraudes
Funcionarios públicos
Investigaciones

Localizaciones


Coahuila
Ciudad de México

Personajes


Sandra Cuevas

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Buena lógica

Buena lógica
NosotrAns: ¿Existe el príncipe azul?

NosotrAns: ¿Existe el príncipe azul?
México se encuentra entre los países de América Latina con mayor debilidad institucional, así como altos índices de desconfianza en el Poder Judicial.

El 76% de los mexicanos desconfían en el Poder Judicial
La ONU-DH expresó su consternación por el asesinato de Patricia Negrete Tafoya y solicitó que la investigación considere su labor como buscadora y la perspectiva de género.

ONU-DH condena asesinato de buscadora Patricia Negrete y pide investigar con perspectiva de género
En México, el proceso de vinculación de líneas telefónicas avanza de forma obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil.

Si tu número termina en 0 o 1, debes registrarlo antes de esta fecha para evitar la suspensión
La CURP se mantiene como el documento base de identidad para todas las personas.

CURP Biométrica: estos son los trámites donde será necesaria y en cuáles basta la CURP
Los Mier pusieron a bailar a cientos de asistentes durante su presentación nocturna en el Biblioparque Norte.

Fútbol internacional, Los Mier en concierto y diversión sin límites: así se vive el FUTFEST Saltillo 2026
La fase de eliminación directa del Mundial 2026 entra en ritmo con tres partidos programados para este 29 de junio.

Mundial 2026: horarios y partidos de los dieciseisavos de final del lunes 29 de junio