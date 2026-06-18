Sandra Cuevas respalda a comerciantes tras riña en Zona Rosa y critica a Alessandra Rojo de la Vega

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sandra Cuevas respalda a comerciantes tras riña en Zona Rosa y critica a Alessandra Rojo de la Vega
    Sandra Cuevas apoyó a comerciantes de Zona Rosa y criticó a Alessandra Rojo tras riña en operativo de la SSC que dejó detenidos y policías heridos en CDMX. VANGAURDIA

Tras el enfrentamiento en Zona Rosa, Sandra Cuevas expresó apoyo a comerciantes y policías, mientras Alessandra Rojo denunció agresiones y presentó una denuncia

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, expresó su respaldo a comerciantes de la Zona Rosa y emitió críticas contra la alcaldesa en funciones Alessandra Rojo de la Vega, luego de la riña registrada la noche del 16 de junio en la calle Génova, en la Ciudad de México, durante un operativo de reordenamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El hecho ocurrió cuando personal operativo y elementos de seguridad realizaban acciones de reordenamiento vial en la zona, lo que derivó en un enfrentamiento con comerciantes y dejó como saldo una persona detenida y policías lesionados. La SSC informó que el detenido, un hombre de 30 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/operativo-en-zona-rosa-encabezado-por-alessandra-rojo-deriva-en-rina-y-un-detenido-en-cdmx-AC21456413

SANDRA CUEVAS LANZA MENSAJE EN REDES SOCIALES Y MUESTRA APOYO A COMERCIANTES

A través de un video publicado en su cuenta de X, Sandra Cuevas manifestó su apoyo a comerciantes y a elementos de la Policía de la Ciudad de México, al tiempo que cuestionó a la administración de la alcaldía Cuauhtémoc.

En su mensaje señaló: “Quiero externar mi apoyo absoluto a los comerciantes de Zona Rosa en la alcaldía Cuauhtémoc, pero también quiero externar mi solidaridad, mi apoyo, mi respeto a la policía de la Ciudad de México...”, en referencia a los hechos ocurridos durante el operativo.

SANDRA CUEVAS ARREMETE CONTRA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA

Sandra Cuevas también criticó la gestión de la alcaldía al afirmar:

Lamentablemente, por los berrinches, por la falta de autoridad, por la falta de inteligencia, por la falta de estrategia, por la falta de gobernabilidad de la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, tengan ustedes que estar involucrados en temas que no se merecen y que, además, por esta falta de autoridad de esta tipa, nuestros policías que nos salen a cuidar todos los días, sufran violencia por parte de gente que se dedica al comercio, por parte de gente que es trabajadora, pero que está desesperada y que está molesta por los tratos que le ha dado la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, que lo único que busca es armar show, porque si quisiera ordenar la vía pública, empezaría por limpiar las calles, por quitar las pérgolas que yo ya había quitado”, al referirse a Alessandra Rojo de la Vega.

En otro fragmento del video añadió: “No se dejen, vecinos, vecinas, comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc...”, en un llamado dirigido a residentes y comerciantes de la zona.

Asimismo, sostuvo que los policías se ven afectados por decisiones administrativas y señaló: “Nuestros policías solamente siguen las órdenes... “Respeten a nuestros policías. La lucha, la confrontación es con la gente de Vía Pública y con la encargada de la Alcaldía Cuauhtémoc, que es mentirosa, es floja y es p*nd*j*.””, en relación con su postura sobre el operativo.

DENUNCIA Y POSTURA DE ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA

Por su parte, la alcaldesa en funciones Alessandra Rojo de la Vega denunció en su cuenta de X que fue agredida durante los hechos registrados en la Zona Rosa, al señalar que fue retirada del lugar en medio de una confrontación.

Rojo de la Vega afirmó: “Nos acaban de sacar a golpes de la Zona Rosa...”, atribuyendo la agresión a un grupo vinculado con una organización encabezada por la legisladora Diana Sánchez Barrios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alessandra-rojo-denuncia-agresion-durante-operativo-diana-sanchez-la-acusa-de-agredir-comerciantes-EM19267829

La alcaldesa indicó que cuenta con videos e imágenes de lo ocurrido y que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que se investiguen los hechos.

Asimismo, sostuvo que el incidente ocurrió durante acciones de reordenamiento en la vía pública y que las agresiones estuvieron dirigidas a funcionarios y elementos de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el seguimiento del caso tras el enfrentamiento ocurrido en la Zona Rosa, mientras la Fiscalía capitalina continuará con las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Funcionarios públicos

Localizaciones


Ciudad de México
Alcaldía Cuahutémoc

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Ocultamiento morenista

Ocultamiento morenista
NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia

NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia
En un escrito difundido en redes sociales, el secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, César García Zurita, informó a las bases magisteriales que se debía continuar con la toma de las instalaciones de Pemex.

Crece temor a desabasto de gasolina por bloqueo de maestros en Oaxaca
El objetivo del montaje era exigir un “rescate” al propio ayuntamiento para justificar un desfalco millonario del erario que fue utilizado para comprar autos y un departamento de lujo.

Afirma testigo: ‘todo lo estaban planeando ellos’ en secuestro de la alcaldesa de Tenancingo
La Ley Federal del Trabajo establece casos específicos donde un patrón puede aplicar descuentos al salario de los trabajadores en México, aunque existen límites y condiciones.

Motivos por los que te pueden descontar el sueldo en México y no conoces... según la Ley Federal del Trabajo
Raúl Jiménez apunta a ser pieza clave del ataque mexicano ante Corea del Sur, en un duelo que puede acercar al Tri a los 16avos del Mundial 2026.

México vs Corea del Sur: horario, dónde ver y qué necesita el Tri para clasificar a 16avos del Mundial 2026
El tráiler de Spider-Man: Un nuevo día rompe récords y muestra a Peter Parker enfrentando a Hulk, nuevos poderes y una vida marcada por la soledad.

Spider-Man enfrenta a Hulk en nuevo tráiler de ‘Un Nuevo Día’ (Video)
Techos Solares para el Bienestar ofrece la instalación de sistemas fotovoltaicos sin costo para hogares vulnerables.

Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?