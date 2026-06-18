Sandra Cuevas respalda a comerciantes tras riña en Zona Rosa y critica a Alessandra Rojo de la Vega

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, expresó su respaldo a comerciantes de la Zona Rosa y emitió críticas contra la alcaldesa en funciones Alessandra Rojo de la Vega, luego de la riña registrada la noche del 16 de junio en la calle Génova, en la Ciudad de México, durante un operativo de reordenamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). El hecho ocurrió cuando personal operativo y elementos de seguridad realizaban acciones de reordenamiento vial en la zona, lo que derivó en un enfrentamiento con comerciantes y dejó como saldo una persona detenida y policías lesionados. La SSC informó que el detenido, un hombre de 30 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

SANDRA CUEVAS LANZA MENSAJE EN REDES SOCIALES Y MUESTRA APOYO A COMERCIANTES A través de un video publicado en su cuenta de X, Sandra Cuevas manifestó su apoyo a comerciantes y a elementos de la Policía de la Ciudad de México, al tiempo que cuestionó a la administración de la alcaldía Cuauhtémoc. En su mensaje señaló: “Quiero externar mi apoyo absoluto a los comerciantes de Zona Rosa en la alcaldía Cuauhtémoc, pero también quiero externar mi solidaridad, mi apoyo, mi respeto a la policía de la Ciudad de México...”, en referencia a los hechos ocurridos durante el operativo.

SANDRA CUEVAS ARREMETE CONTRA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA Sandra Cuevas también criticó la gestión de la alcaldía al afirmar: Lamentablemente, por los berrinches, por la falta de autoridad, por la falta de inteligencia, por la falta de estrategia, por la falta de gobernabilidad de la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, tengan ustedes que estar involucrados en temas que no se merecen y que, además, por esta falta de autoridad de esta tipa, nuestros policías que nos salen a cuidar todos los días, sufran violencia por parte de gente que se dedica al comercio, por parte de gente que es trabajadora, pero que está desesperada y que está molesta por los tratos que le ha dado la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc, que lo único que busca es armar show, porque si quisiera ordenar la vía pública, empezaría por limpiar las calles, por quitar las pérgolas que yo ya había quitado”, al referirse a Alessandra Rojo de la Vega. En otro fragmento del video añadió: “No se dejen, vecinos, vecinas, comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc...”, en un llamado dirigido a residentes y comerciantes de la zona. Asimismo, sostuvo que los policías se ven afectados por decisiones administrativas y señaló: “Nuestros policías solamente siguen las órdenes... “Respeten a nuestros policías. La lucha, la confrontación es con la gente de Vía Pública y con la encargada de la Alcaldía Cuauhtémoc, que es mentirosa, es floja y es p*nd*j*.””, en relación con su postura sobre el operativo.

DENUNCIA Y POSTURA DE ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA Por su parte, la alcaldesa en funciones Alessandra Rojo de la Vega denunció en su cuenta de X que fue agredida durante los hechos registrados en la Zona Rosa, al señalar que fue retirada del lugar en medio de una confrontación. Rojo de la Vega afirmó: “Nos acaban de sacar a golpes de la Zona Rosa...”, atribuyendo la agresión a un grupo vinculado con una organización encabezada por la legisladora Diana Sánchez Barrios.

La alcaldesa indicó que cuenta con videos e imágenes de lo ocurrido y que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que se investiguen los hechos. Asimismo, sostuvo que el incidente ocurrió durante acciones de reordenamiento en la vía pública y que las agresiones estuvieron dirigidas a funcionarios y elementos de seguridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene el seguimiento del caso tras el enfrentamiento ocurrido en la Zona Rosa, mientras la Fiscalía capitalina continuará con las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer lo sucedido.

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