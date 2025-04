‘Se acabaron los privilegios del pasado’... Sheinbaum va por concesiones de agua irregulares y en manos de políticos

La mandataria fue cuestionada sobre las concesiones hídricas que estarían en manos de la familia del ex presidente Vicente Fox. Al respecto, Sheinbaum confirmó que todas las concesiones están siendo revisadas, y algunas de las mencionadas se encuentran ya en procedimientos administrativos para su revocación.

UNA HISTORIA DE ABUSOS Y MERCANTILIZACIÓN DEL AGUA

Durante su exposición, la presidenta explicó que muchos de los problemas actuales tienen origen en las políticas de privatización del periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando el agua dejó de considerarse un derecho nacional y fue convertida en un bien comercializable. Esta lógica permitió que se entregaran concesiones con poco o nulo control institucional, en ocasiones bajo el disfraz de uso agrícola, aunque en la práctica fueran utilizadas para desarrollos residenciales o industriales.

“Hay grandes desarrollos habitacionales que no pagan derechos porque están registrados como riego agrícola. Todo eso lo estamos revisando. No puede ser que un municipio entero no tenga agua potable mientras una sola persona goza de una presa privada”, declaró Sheinbaum.

También reveló que, hasta ahora, algunos empresarios han devuelto voluntariamente distritos de riego y concesiones al Estado, pero otros casos requieren intervención legal, ya que se trata de redes bien estructuradas con intereses políticos y económicos.

PLAN NACIONAL DE INVERSIÓN HÍDRICA: MÁS DE 186 MIL MILLONES DE PESOS

En el marco de esta política de transformación hídrica, el director de Conagua, Efraín Morales, detalló los avances del Plan México, una estrategia nacional que contempla 37 proyectos estratégicos de infraestructura hidráulica a implementarse durante el sexenio.

Para el año 2025, se tiene proyectada una inversión de 30 mil 885 millones de pesos, y al cierre del sexenio se habrá alcanzado un total de 186 mil 567 millones de pesos en inversión pública, con la expectativa de generar más de 65 mil empleos directos. Estos recursos impactarán las 32 entidades federativas mediante la modernización de plantas de tratamiento, redes de distribución y obras de captación de agua.

TECNIFICACIÓN Y SUBSIDIOS PARA USOS AGRÍCOLAS EFICIENTES

Uno de los pilares del Plan México es el Programa Nacional de Tecnificación del Riego, que recibirá 7 mil 700 millones de pesos en 2025 y más de 62 mil millones durante todo el sexenio. Esta iniciativa busca modernizar los sistemas de riego agrícola para evitar el desperdicio de agua y fomentar un uso más eficiente del recurso.

Asimismo, se mantendrá el programa de subsidios hidroagrícolas, con una inversión superior a mil 650 millones de pesos, enfocado en apoyar a los pequeños y medianos productores que no cuentan con acceso equitativo al agua, pero que representan un eje esencial para la soberanía alimentaria del país.

Además, Conagua intervendrá en 17 distritos de riego prioritarios para reforzar la infraestructura existente y asegurar que el recurso hídrico sea distribuido de manera justa y transparente.

SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS DEL PASADO

“Estamos poniendo orden donde antes había corrupción y favoritismo. El agua no puede seguir en manos de unos cuantos mientras millones de mexicanos carecen de ella”, afirmó la presidenta. Bajo esta premisa, Sheinbaum dejó claro que las irregularidades no serán toleradas y que la recuperación del agua para el pueblo es una prioridad nacional.

La revisión actual se enfrenta a numerosos desafíos, especialmente por la pérdida de archivos tras el incendio en la sede de Conagua en San Ángel, donde se resguardaban muchos de los expedientes de concesiones. No obstante, el gobierno trabaja con nuevas herramientas digitales y en coordinación con registros estatales para reconstruir el padrón y transparentar el uso y control del agua en México.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL AGUA EN MÉXICO

• El 76% del agua concesionada en el país se destina al sector agrícola, aunque parte de estas concesiones se utilizan con fines habitacionales o comerciales.

• Existen más de 500 mil concesiones activas en México, muchas otorgadas sin actualización o inspección durante décadas.

• En 2019, un piso completo de la Conagua se incendió, eliminando archivos clave sobre concesiones otorgadas en gobiernos anteriores.

• En zonas como Guanajuato y Baja California, hay presas privadas construidas dentro de propiedades privadas, mientras comunidades cercanas dependen de pipas.

• La tecnificación del riego puede ahorrar hasta 50% del agua utilizada actualmente en cultivos tradicionales.

Con estas acciones, el Gobierno Federal reafirma su compromiso de garantizar el acceso equitativo al agua como un derecho humano. La presidencia de Claudia Sheinbaum ha marcado un cambio de paradigma: del acaparamiento privado al beneficio colectivo. En este nuevo enfoque, el recurso más vital de todos vuelve a estar al servicio del pueblo.